Реальная цена АЭС для Беларуси может вырасти на миллиарды долларов

Правительство хочет решить эту проблему через гигантские расходы потребителей на подгонку потребления электроэнергии под ее выпуск. Для строительства АЭС в Островецком районе Беларусь набрала кредитов у России, отмечает banki24.by





Во-первых, около 90% стоимости затрат по строительству атомной электростанции покрывает кредит правительства России на сумму 10 млрд USD. Во-вторых, еще 500 млн USD (5% затрат на строительство) представляют собой кредит российского Внешэкономбанка, который контролируют власти РФ.

Выходит, что 95% затрат на возведение АЭС финансируется на российские деньги. Вероятно, большая часть этих миллиардов вообще не пересекает границы России, так как уплачивается на счета российских компаний-подрядчиков. Да и на территории Беларуси строительство внезапно стало приносить огромные убытки. Изначально окупать расходы на строительство АЭС власти Беларуси планировали с помощью экспорта электроэнергии соседям нашей страны.





После закрытия Игналинской АЭС в Литве идеальным импортером Совмину виделось как раз это государство. Однако правительство Литвы заняло крайне жесткую позицию по вопросу импорта электроэнергии с АЭС в Беларуси. Сбыть лишнюю электроэнергию Литве не выйдет по политическим причинам. Более того, Литва с Латвией и Эстонией намерены отключиться от кольца БРЭЛЛ, которое связывает их энергосистемы с Беларусью и Россией. В результате страны Балтии синхронизируются с энергосистемой остальных членов ЕС, но потеряют удобную техническую возможность импорта электроэнергии из РБ и РФ.





Единственное, что в этой ситуации остается белорусским властям — это наращивать потребление электроэнергии внутри страны. 6 августа Совмин утвердил комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года. За 8 лет чиновники надеются поднять потребление на 3,38 млрд. кВт∙ч, из которых 1,6 млрд. кВт∙ч даст правительственный комплекс мер. Однако всякие меры по изменению потребления требуют больших денег. Не стал исключением и данный случай. Рост потребления на 1,6 млрд. кВт∙ч обойдется Беларуси в 7,7 млрд BYN. Формально бюджетные расходы составят лишь 335 млн BYN из заявленной суммы.





Остальные деньги должны будут выложить предприятия-потребители. Однако абсолютное большинство предприятий в комп ксном плане Совмина являются государственными. Поэтому в реальности ресурсы все равно будут извлечены из госкармана. Таким образом, непрямые затраты на АЭС в Беларуси могут увеличиться имерно на 3,8 млрд USD. Поскольку расходы сделают госпредприятия, в конечном счете все это великолепие оплатят налогоплательщики — обычные белорусы трудоспособного возраста.



