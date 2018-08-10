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Реальная цена АЭС для Беларуси может вырасти на миллиарды долларов

После ввода АЭС в эксплуатацию Беларусь становится энергоизбыточной страной.

Реальная цена АЭС для Беларуси может вырасти на миллиарды долларов
Правительство хочет решить эту проблему через гигантские расходы потребителей на подгонку потребления электроэнергии под ее выпуск. Для строительства АЭС в Островецком районе Беларусь набрала кредитов у России, отмечает banki24.by

Во-первых, около 90% стоимости затрат по строительству атомной электростанции покрывает кредит правительства России на сумму 10 млрд USD. Во-вторых, еще 500 млн USD (5% затрат на строительство) представляют собой кредит российского Внешэкономбанка, который контролируют власти РФ. 
Выходит, что 95% затрат на возведение АЭС финансируется на российские деньги. Вероятно, большая часть этих миллиардов вообще не пересекает границы России, так как уплачивается на счета российских компаний-подрядчиков. Да и на территории Беларуси строительство внезапно стало приносить огромные убытки. Изначально окупать расходы на строительство АЭС власти Беларуси планировали с помощью экспорта электроэнергии соседям нашей страны. 

После закрытия Игналинской АЭС в Литве идеальным импортером Совмину виделось как раз это государство. Однако правительство Литвы заняло крайне жесткую позицию по вопросу импорта электроэнергии с АЭС в Беларуси. Сбыть лишнюю электроэнергию Литве не выйдет по политическим причинам. Более того, Литва с Латвией и Эстонией намерены отключиться от кольца БРЭЛЛ, которое связывает их энергосистемы с Беларусью и Россией. В результате страны Балтии синхронизируются с энергосистемой остальных членов ЕС, но потеряют удобную техническую возможность импорта электроэнергии из РБ и РФ. 

Единственное, что в этой ситуации остается белорусским властям — это наращивать потребление электроэнергии внутри страны. 6 августа Совмин утвердил комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года. За 8 лет чиновники надеются поднять потребление на 3,38 млрд. кВт∙ч, из которых 1,6 млрд. кВт∙ч даст правительственный комплекс мер. Однако всякие меры по изменению потребления требуют больших денег. Не стал исключением и данный случай. Рост потребления на 1,6 млрд. кВт∙ч обойдется Беларуси в 7,7 млрд BYN. Формально бюджетные расходы составят лишь 335 млн BYN из заявленной суммы. 

Остальные деньги должны будут выложить предприятия-потребители. Однако абсолютное большинство предприятий в комп ксном плане Совмина являются государственными. Поэтому в реальности ресурсы все равно будут извлечены из госкармана. Таким образом, непрямые затраты на АЭС в Беларуси могут увеличиться имерно на 3,8 млрд USD. Поскольку расходы сделают госпредприятия, в конечном счете все это великолепие оплатят налогоплательщики — обычные белорусы трудоспособного возраста.


18:29 10/08/2018






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