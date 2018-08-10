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Минфин РФ: Россия продолжит кредитовать Беларусь

Минфин РФ опровергает информацию о приостановке кредитования Беларуси, заявив о подготовке документов для нового финансового кредита и очередных траншей кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

"Информация о приостановке Российской Федерацией кредитования Беларуси не соответствует действительности. Начата и активно ведется подготовка документов, необходимых для предоставления нового финансового кредита, а также траншей кредита, предоставленного по линии ЕФСР", - цитирует сообщение пресс-службы Минфина РФ Интерфакс

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на протокол изменений к двухстороннему межправсоглашению и пояснительную записку "Белнефтехима" сообщило, что российская сторона инициирует ограничение беспошлинных поставок нефтепродуктов в Беларусь, для чего приостановила предоставление Минску кредитов ЕФСР и переговоры по госкредиту на $1 млрд.

Речь идет о кредите ЕФСР на $2 млрд в составе семи траншей в 2016-2018 годах. Минск получил пять траншей на $1,6 млрд. Два транша по $200 млн пока не предоставлены, хотя один должен был поступить еще в 2017 году, а последний в первой половине 2018 года.


Также Беларусь ранее инициировала переговоры с РФ о предоставлении очередного госкредита на сумму до $1 млрд для рефинансирования ранее привлеченных в России средств, объем которых составляет около $6,3 млрд (более 38% общего объема внешнего госдолга Беларуси).


17:00 10/08/2018






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