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Доллар подскочил до 4-месячного максимума

Белорусский рубль укрепился к корзине валют сразу на 0,35% за счет евро и российского рубля, но серьезно обвалился по отношению к доллару.

На торгах в пятницу, 10 августа, курс доллара вырос ещё на 0,0111 рубля до 2,0557 BYN/USD. Напомним, что вчера доллар подскочил на 0,0336 рубля. За два дня рост курса доллара составил 0,0447 рубля, передает select.by

Курс евро обвалился на 0,0169 рубля до 2,3538 BYN/EUR и покинул максимум за 86 дней, на котором оказался вчера после роста на 0,0380 рубля. 

Курс российского рубля продолжил стремительно дешеветь. Сегодня рубль РФ обвалился на 0,0213 рубля до 3,0749 BYN/100 RUB. 

Всего за два дня курс рубля РФ рухнул на 0,0800 рубля и оказался на минимуме за 616 дней (более 20 месяцев). 

Текущая неделя с 6 по 10 августа 2018 года на валютном рынке прошла очень бурно:

доллар подорожал на 2,09%;
евро укрепился на 0,95%;
российский рубль обвалился на 3,16%;
как следствие, белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,81%.

По сравнению с началом года:

доллар вырос на 4,21%;
евро подешевел всего на 0,06%;
российский рубль рухнул на 10,30%;
белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 4,12%.


Россия

С утра и до 13 часов на бирже в Москве доллар колебался в диапазоне 66,55-67,08 российских рублей, а евро в диапазоне 76,34-76,88 российских рублей. 

Центробанк России установил официальные курсы иностранных валют на завтра:

курс доллара вырос на 0,62 рубля до 66,9075 USD/RUB;
курс евро снизился на 0,15 рубля до 76,6760 EUR/RUB.
15:51 10/08/2018






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