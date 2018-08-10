Доллар подскочил до 4-месячного максимума

На торгах в пятницу, 10 августа, курс доллара вырос ещё на 0,0111 рубля до 2,0557 BYN/USD. Напомним, что вчера доллар подскочил на 0,0336 рубля. За два дня рост курса доллара составил 0,0447 рубля, передает select.by





Курс евро обвалился на 0,0169 рубля до 2,3538 BYN/EUR и покинул максимум за 86 дней, на котором оказался вчера после роста на 0,0380 рубля.





Курс российского рубля продолжил стремительно дешеветь. Сегодня рубль РФ обвалился на 0,0213 рубля до 3,0749 BYN/100 RUB.





Всего за два дня курс рубля РФ рухнул на 0,0800 рубля и оказался на минимуме за 616 дней (более 20 месяцев).





Текущая неделя с 6 по 10 августа 2018 года на валютном рынке прошла очень бурно:





доллар подорожал на 2,09%;

евро укрепился на 0,95%;

российский рубль обвалился на 3,16%;

как следствие, белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,81%.





По сравнению с началом года:





доллар вырос на 4,21%;

евро подешевел всего на 0,06%;

российский рубль рухнул на 10,30%;

белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 4,12%.









Россия





С утра и до 13 часов на бирже в Москве доллар колебался в диапазоне 66,55-67,08 российских рублей, а евро в диапазоне 76,34-76,88 российских рублей.





Центробанк России установил официальные курсы иностранных валют на завтра:





курс доллара вырос на 0,62 рубля до 66,9075 USD/RUB;

курс евро снизился на 0,15 рубля до 76,6760 EUR/RUB.