



В компании сообщили, что осенью состоится открытие второго объекта. Он будет расположен в микрорайоне Каменная горка по ул. Налибокская 1. В течение 2 лет планируется расширение сети по городу Минску до 5 крупных объектов.





Торговая площадь первого гипердискаунтера «Копилка» составляет 4000 кв.м. Концепция предусматривает регулярно низкие цены, а формат «гипердискаунтер» предполагает расширенный ассортимент, который составляет около 10 тыс. SKU.



