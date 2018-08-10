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Новый игрок: в Минске открылся первый магазин сети гипердискаунтеров «Копилка»

Компания «Баниар», которая владеет сетью магазинов BIGZZ, запустила новый проект. В пятницу 10 августа в Минске по адресу ул.Боровая 1 открылся первый магазин новой сети гипердискаунтеров «Копилка». Он находится на месте бывшего строительного гипермаркета «Новоселкин».


В компании сообщили, что осенью состоится открытие второго объекта. Он будет расположен в микрорайоне Каменная горка по ул. Налибокская 1. В течение 2 лет планируется расширение сети по городу Минску до 5 крупных объектов.

Торговая площадь первого гипердискаунтера «Копилка» составляет 4000 кв.м. Концепция предусматривает регулярно низкие цены, а формат «гипердискаунтер» предполагает расширенный ассортимент, который составляет около 10 тыс. SKU.

Представители сети заявляют, что цены на товары уже являются оптовыми, начиная с покупки 1 единицы товара. На данный момент это единственный гипердискаунтер, работающий на основе такой механики, сообщает BelRetail.by.

15:41 10/08/2018






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