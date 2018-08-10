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Британская прокладка дорого обошлась двум минским фирмам

Суд Фрунзенского района Минска завершил процесс по очередному делу об уклонении от уплаты налогов. Фигуранты — три топ-менеджера двух фирм. Сумма неуплаченных налогов — 5,6 млн рублей.

Речь идет о директоре ООО «ФЭК» (крупный поставщик электронных компонентов). Он же был замдиректора СООО «БЭК-эксперт» (поставка соединителей, кабелей и электронных компонентов). Вместе с ним судили двух заместителей директоров этих компаний.

Схему раскрыла финансовая милиция — Бобруйский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области. По их данным, обвиняемые в 2011–2015 годах зарегистрировали в Великобритании фирму для уклонения от уплаты налогов в Беларуси. Все по классике: сделки по завышенным ценам.

Фактически же контактные элементы, конденсаторы, предохранители и другие товары приобретались напрямую у зарубежного производителя по более низкой цене.

В ходе предварительного расследования в бюджет возмещено 330 тыс. рублей из общей суммы причиненного ущерба. Но это не спасло от сроков. Директор получил 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Два зама — по 4 года с конфискацией. Все трое лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.
Officelife.media
14:54 10/08/2018






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