2500 долларов за ужин без Ирины Хакамада

Кроме Ирины Хакамада на минский бизнес-форум приедут еще четверо бизнес-тренеров: миллионер и член совета директоров российского «Альфа-банка» Оскарт Хартманн (его состояние оценивают в 300 миллионов долларов), автор книги «Эффективный отдел продаж» Михаил Гребенюк, украинский предприниматель Олесь Тимофеев, а также секретный спикер, имя которого организаторы пока не раскрывают.





Билеты на мероприятие уже в продаже. Цена – разная. Например, билет «эконом-класса» стоит 30 долларов, «стандарт» -- 55 долларов, , vip-билет стоит 230 долларов (включен обед, кофе-брейк, завтрак), 800 долларов – билет «премиум-класса» (включен ужин со спикерами, кроме Оскара Хартманна и Ирины Хакамада).





Самый дорогой билет стоит 2500 долларов. В стоимость входит видеозапись почти всего, что будет происходить на форуме, коньсерж-сервис – на время всей конференции за оплатившим самый дорогой билет будет закреплен личный менеджер, который будет всегда рядом, а также ужин с топ-спикерами, включая Оскара Хартманна.





«Белорусский партизан», поинтересовался, как продаются билеты на бизнес-форум. Потому что цены на них, прямо скажем, не маленькие.





«Продаются очень активно, в том числе и самые дорогие, -- говорят организаторы. – Бизнесмены прекрасно понимают смысл ужина с топ-спикерами, ведь это прекрасная возможность не только личного знакомства и общения, но и шанс получить ценный совет по ведению своего бизнеса, выяснить какие-то нюансы, установить связи».





Кстати, Ирина Хакамада на ужин не останется. Организаторы мероприятия говорят, что у нее плотное расписание, и она уедет из Минска практически сразу после своего выступления на форуме.





Судя по всему, это будет первый визит Ирины Хакамада в Минск после скандала в 2002 году, когда ее и Бориса Немцова депортировали из Беларуси как нежелательных персон.



