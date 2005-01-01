Хронический дефицит, или Где найти директора

Под занавес весенней сес­сии Палата представителей приняла в первом чтении проект закона «Об изменении некоторых кодексов Республики Беларусь», предусматривающий смягчение уголовной ответственности за преступления против порядка осуществления экономической деятельности, декриминализацию ряда правонарушений, снижение санк­ций за незаконный оборот нар­котиков, пишет Экономическая газета





Планируется корректировка Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, а также предлагаются корреспондирующие изменения в КоАП.





В ходе обсуждения документа председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак акцентировал внимание на том, что даже изложенная в новой редакции ст. 428 «Служебная халатность» УК содержит формулировки, которые «не позволяют четко определять состав этих действий».





Согласно предлагаемой редакции ст. 428 УК неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшие по неосторожности причинение ущерба госимуществу в особо крупном размере, наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на срок до 5 лет – в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





Если же такие деяния по­влекли по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, то, естественно, наказание будет еще жестче.





Понятно, что имел в виду депутат. «Неисполнение или ненадлежащее исполнение долж­ностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного или не­бреж­ного отношения к службе» суть оценочные категории, закон не содержит расшифровки таких понятий.





Не этим ли объясняется то, что руководители и специалисты госпредприятий всячески избегают коммерческого риска (и это, естественно, сказывается на эффективности деятельности субъектов хозяйствования)?





В этом плане, считает А. Рыбак, в более выигрышном положении оказываются част­ные и иностранные организации, в которых директор и специалист несут ответственность только перед собственником и перед нанимателем и могут принимать более рискованные решения.





Вероятно, это одна из причин, почему госпредприятия уступают частным по производительности труда, пред­положил депутат и поинтересовался «мировой практикой по данной норме».





Ну, что касается условий, в которых работает менеджмент частных предприятий, то «ЭГ» на эту тему пишет постоянно. Буквально за формальные нарушения, не повлекшие материального ущерба, «частнику» сегодня может грозить очень суровая уголовная ответственность.





Но в данном случае отметим, что депутат обратил внимание своих коллег на правовые рамки, в которых вынужден действовать директор госпредприятия. Любая инициатива, если она не прописана в нормативных документах, наказуема. Шаг в сторону – и первая же проверка наложит взыскание. Хорошо, если удастся отделаться штрафом.





Сюда можно добавить, что до сих пор не внедрена система оценки деятельности госорганизаций на основе качественных показателей, о необходимости разработки которой много лет говорится на всех уровнях. Белорусскому директору по-прежнему «спускают» сверху другие ориентиры – рост валовых показателей, зарплаты, сохранение занятости и т.п.









Кстати, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов,

предс­тавлявший на сессии законопроект, не стал рассказывать, как решается эта проблема в других странах, но согласился, что затронут «один из достаточно сложных вопросов нашего УК».





Эти нормы связаны с советским уголовным правом. Оценочные категории достаточно сложны в применении, поэтому важным элементом формирования правоприменительной и судебной практики является разъяснение пленумом Верховного Суда, что такое «иная личная заинтересованность», «ненадлежащий уровень исполнения обязанностей» и т.д.





Докладчик и депутаты решили еще раз проработать спор­ные моменты при подготовке законопроекта ко второму чтению, которое состоится не ранее октября. Так что, возможно, редакцию ст. 428 УК, да и некоторые другие изменят.





Проблема с руководящими кадрами, готовыми принимать решения и брать ответственность, есть не только на уровне директоров РУП, КУП и ОАО, но и в системе управления страной. Об этом свидетельствует прошедшее 26 июля совещание у президента, на котором речь шла о необходимости повышения эффективности работы госслужащих.





Лукашенко заявил, что считает необходимым уже­сточить требования, которые должны предъявляться к таким специалистам. Понятно, что в ходе совещания неоднократно поднималась тема коррупции. И именно к коррупционным проявлениям относятся слова о необходимости ужесточения законодательства.





Несмотря на то, что проведена работа по сокращению численности госслужащих (их количество сократилось примерно на 25%), в госорганах наблюдается негативная тен­денция, когда подбор кандидатов на вакантные должности затягивается на месяцы, а то и годы.





«Есть толковые управленцы – есть развитие и перспективы в стране. Поэтому к госслужащим предъявляются повышенные требования. Это должны быть специалисты, обладающие широким кругозором, способные определять стратегические задачи и правильно оценивать последствия принимаемых решений. Но прежде всего госслужащий – человек с высочайшими моральными качествами», – подчеркнул президент.





Отмечена необходимость пересмотреть Закон от 14.06.2003 № 204-З «О государственной службе в Республике Беларусь», прозвучало также пред­ложение разработать устав или кодекс госслужащего. Лукашенко подчеркнул, что такой документ должен быть абсолютно справедливым и про­зрачным.





Решено создать рабочую группу, которая рассмотрит все поднятые вопросы и внесет по ним свои предложения.





То есть предстоит разработка целого ряда изменений и дополнений в действующие законы. От того, какие в них будут заложены нормы, насколько четко они будут сформулированы, зависит формирование управленческой элиты страны.