Чем ответят власти Беларуси на обвал российского рубля?

Курс российского рубля относительно мировых валют обвалился сначала на слухах, а потом и на подтвержденной информации о санкциях США в отношении российского госдолга, а также предприятий и бизнесменов РФ, пишет banki24.by





Как отреагировал на это Нацбанк Беларуси?





Белорусский Нацбанк отнюдь не опустил белорусский рубль вслед за российским. НБРБ продолжил свою политику управляемого плавания курса к трехвалютной корзине из доллара, евро и российского рубля. Целью регулятора является сглаживание колебаний стоимости корзины, а не ее отдельных компонентов.





Такой подход вполне обоснован, поскольку вместе доллар, евро и российский рубль обслуживают до 90–95% расчетов Беларуси по экспорту и импорту товаров и услуг. Несмотря на жесткие скачки курса российского рубля, стоимость корзины Нацбанка с 6 по 10 августа даже упала на 0,5%.





Так получилось, потому что укрепление белорусского рубля к российскому было перекрыто ослаблением к доллару и евро.





Почему Нацбанк Беларуси поступает так, а не иначе?





banki24.by описывали логику принятия решений НБРБ в одной из июньских статей. Более того, наши рассуждения фактически получили подтверждение в тексте доклада зампреда правления Нацбанка Сергея Калечица. Если кратко, то сейчас выгоды от девальвации помогут только узкому кругу лиц и на короткое время, а негатив от девальвации ударит почти по всем и надолго.





В августе схожую точку зрения высказал глава Нацбанка Павел Каллаур. Отвечая на вопрос корреспондента газеты «Рэспубліка», Каллаур заявил, что «7–10 лет назад девальвация при всех своих негативных побочных эффектах могла сгладить макроэкономические дисбалансы, повысить конкурентоспособность на товары и услуги реального сектора, снизить импорт».





Однако «при современном уровне долларизации экономики и значительной кредитной нагрузке ослабление рубля только ухудшает состояние реального сектора и государственных финансов». В переводе с нацбанковского на человеческий эти слова Каллаура значат «не ждите девальвации — не дождетесь!».





На сегодня девальвация способна разрушить ту хрупкую стабильность в экономике, которую НБРБ и правительство выстраивали с 2015 по 2018 год.









Впрочем, у «терпения» Нацбанка есть свои пределы. Они задаются низким уровнем ЗВР Беларуси. Перед Нацбанком стоит задача по наращиванию ЗВР как минимум до 7,1 млрд USD.





Поэтому тратить деньги на сглаживание курсовых колебаний в НБРБ будут очень экономно. И если российский рубль будет совсем уж заваливаться на бок (скажем, ниже 75 RUB за 1 USD), то особых препятствий для ослабления белорусского рубля Нацбанк чинить не сможет.