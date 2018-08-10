Аналитик: ситуация на российском валютном рынке не внушает оптимизма
В среду 8 августа курс российского рубля упал более чем на 3%. Курс доллара в России достиг отметки 65,5, курс евро – перевалил за 76. А 9 августа рубль всего за несколько минут с начала торгов обвалился еще на 1%, курс доллара перевалил за 66, евро – приблизился к 77.
В итоге Банк России установил на сегодня такие курсы:
- курс доллара подскочил на 2,69 рубля до 66,2856 USD/RUB;
- курс евро рванул вверх на 3,00 рубля до 76,8250 EUR/RUB.
Комментирует Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»).
– Рубль снова оказался под давлением геополитических рисков. Такую реакцию российская валюта продемонстрировала в ответ на сообщения СМИ о расширении антироссийских санкций со стороны США.
Появилась информация, что в Конгресс США внесен законопроект, предусматривающий запрет на операции и заморозку активов российских государственных банков в США. Под удар могут попасть такие гиганты как Сбербанк, ВТБ, ВЭБ.
Кроме того, СМИ сообщают, что сенаторы предлагают признать Россию государством, спонсирующим терроризм. Это, в свою очередь, может привести к дальнейшему расширению санкций вплоть до ограничений на экспорт нефти, как это в свое время произошло с Ираном. Также при таком сценарии весьма вероятен ввод ограничений на инвестиции в российский госдолг или, проще говорят, на инвестиции в российские облигации федерального займа.
Если все это действительно случится, то рублю придется туго – еще более туго, чем вчера. При этом нужно понимать, что в настоящий момент рынком правят лишь негативные ожидания. Закон еще не принят, он может претерпеть значительные изменения или не быть принятым вообще. Велика вероятность, что вскоре российский рубль отыграет часть потерь.
В целом происходящее на российском валютном рынке не внушает оптимизма.
Рубль так и не восстановился после апрельских санкций. С начала года российская валюта упала уже более чем на 10%. Дорогая нефть при этом мало помогает, в том числе и потому что Минфин РФ за счет дополнительных нефтегазовых доходов скупает значительные объемы иностранной валюты на внутреннем рынке.
При этом на руках нерезидентов по-прежнему находятся значительные объемы облигаций федерального займа – порядка 28% всех выпущенных бумаг. Как раз из-за этого рубль и стал настолько чувствительным к геополитике: любые санкции и прочий негатив сопровождаются оттоком средств нерезидентов из ОФЗ, что выливается в распродажу рублей и повышенный спрос на иностранную валюту на российском рынке.
8 августа на валютном рынке Беларуси было относительно спокойно, поскольку обвал российского рубля начался уже после того, как закрылись торги на БВФБ. Но последствия не заставили себя долго ждать: уже 9 августа доллар и евро резко пошли в рост, а российский рубль обвалился.
На открытии торгов 10 августа тенденция по доллару и рублю продолжилась. Как следует из информации на сайте banki24.by, доллар подскочил на 0,58% до 2,0564 рубля, российский рубль упал еще почти на 1% до 3,0677. А вот евро почему-то тоже просел на 0,63% до 2,3558.
При этом, как пишет myfin.by, курс российского рубля в Беларуси и так уже ниже некуда – с начала года он упал на 8% и дальнейшее снижение усилит риски для внешней торговли. Какое-то время негативные последствия для нашего рынка могут сглаживаться за счет укрепления белорусского рубля к российскому, однако так не может продолжаться вечно. Среднесрочные риски для белорусского рубля возрастают.
P.S. На торгах на Московской бирже 10 августа курс доллара поднялся выше 67 руб. впервые за два года. В последний раз, как пишет РБК, по такой цене доллар торговался на Мосбирже в августе 2016 года. Курс евро, наоборот, немного снижается: за единую европейскую валюту сейчас дают в райне 76,5 руб.
"Белорусский партизан"
10:21 10/08/2018
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