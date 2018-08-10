Аналитик: ситуация на российском валютном рынке не внушает оптимизма

В итоге Банк России установил на сегодня такие курсы:





- курс доллара подскочил на 2,69 рубля до 66,2856 USD/RUB;

- курс евро рванул вверх на 3,00 рубля до 76,8250 EUR/RUB.





Комментирует Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»).





– Рубль снова оказался под давлением геополитических рисков. Такую реакцию российская валюта продемонстрировала в ответ на сообщения СМИ о расширении антироссийских санкций со стороны США.





Появилась информация, что в Конгресс США внесен законопроект, предусматривающий запрет на операции и заморозку активов российских государственных банков в США. Под удар могут попасть такие гиганты как Сбербанк, ВТБ, ВЭБ.





Кроме того, СМИ сообщают, что сенаторы предлагают признать Россию государством, спонсирующим терроризм. Это, в свою очередь, может привести к дальнейшему расширению санкций вплоть до ограничений на экспорт нефти, как это в свое время произошло с Ираном. Также при таком сценарии весьма вероятен ввод ограничений на инвестиции в российский госдолг или, проще говорят, на инвестиции в российские облигации федерального займа.





Если все это действительно случится, то рублю придется туго – еще более туго, чем вчера. При этом нужно понимать, что в настоящий момент рынком правят лишь негативные ожидания. Закон еще не принят, он может претерпеть значительные изменения или не быть принятым вообще. Велика вероятность, что вскоре российский рубль отыграет часть потерь.





В целом происходящее на российском валютном рынке не внушает оптимизма.





Рубль так и не восстановился после апрельских санкций. С начала года российская валюта упала уже более чем на 10%. Дорогая нефть при этом мало помогает, в том числе и потому что Минфин РФ за счет дополнительных нефтегазовых доходов скупает значительные объемы иностранной валюты на внутреннем рынке.





При этом на руках нерезидентов по-прежнему находятся значительные объемы облигаций федерального займа – порядка 28% всех выпущенных бумаг. Как раз из-за этого рубль и стал настолько чувствительным к геополитике: любые санкции и прочий негатив сопровождаются оттоком средств нерезидентов из ОФЗ, что выливается в распродажу рублей и повышенный спрос на иностранную валюту на российском рынке.













На открытии торгов 10 августа тенденция по доллару и рублю продолжилась. Как следует из информации на сайте banki24.by , доллар подскочил на 0,58% до 2,0564 рубля, российский рубль упал еще почти на 1% до 3,0677. А вот евро почему-то тоже просел на 0,63% до 2,3558.





При этом, как пишет myfin.by , курс российского рубля в Беларуси и так уже ниже некуда – с начала года он упал на 8% и дальнейшее снижение усилит риски для внешней торговли. Какое-то время негативные последствия для нашего рынка могут сглаживаться за счет укрепления белорусского рубля к российскому, однако так не может продолжаться вечно. Среднесрочные риски для белорусского рубля возрастают.



