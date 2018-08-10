Carlsberg покупает акции белорусского пивоваренного завода





9 августа Baltic Beverages Holding AB выставил заявку на покупку 12 849 простых акций ОАО «Пивоваренная компания Аливария». Владельцем Baltic Beverages Holding AB является международная компания Carlsberg Group. Это значит, что в конечном счете активы обретут владельца с датской пропиской.





Акционерный капитал ОАО «Пивоваренная компания Аливария» разделен на 122 371 простую акцию и 40 790 привилегированных. Это значит, что Baltic Beverages Holding AB претендует на 10,5% простых акций. Датчане и без того являются основным бенефициаром белорусского предприятия. Им через Baltic Beverages Holding принадлежит контрольный пакет. Еще 24% удерживает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Остальные акции распылены среди более чем 200 физических лиц. В этой связи возможны два варианта - либо Baltic Beverages Holding консолидирует пакет физлиц, либо холдинг желает приобрести часть акций ЕБРР. По крайней мере, по сообщениям в белорусских СМИ, ранее ЕБРР проявлял интерес к продаже своей доли в пивоваренной компании.





Но самое интересное то, какую цену посланцы Carlsberg готовы заплатить за пакет акций. В 2010 году, когда Baltic Beverages Holding AB становился мажоритарным акционером, 1 простая акция была оценена им в 633 USD. Сейчас за ту же акцию в группе Carlsberg могут дать от 1 039,5 до 1 082 USD.





Как видим, акционерная стоимость компании за неполные 8 лет существенно подросла. Белорусский фондовый рынок является в крайней степени низколиквидным. Акции подавляющего числа предприятий не находятся в свободной продаже. Поэтому номинальная цена акции зачастую отличается от рыночной в разы или даже на порядки. Типичным примером выступают и акции белорусского пивзавода. Их номинал составляет всего 37,66 BYN. В общем, если Baltic Beverages Holding AB приобретет все, что желал, то пакет в 10,5% обойдется ему в сумму от 13,36 до 13,90 млн USD.





Впрочем, траты оправданы: минский пивзавод прибылен многие годы подряд. К 1 января 2018 года нераспределенная прибыль составила 48,3 млн BYN, чистая прибыль за 2017 год — 17,4 млн BYN. Выручка пивзавода в 2017 году выросла до 146,8 млн BYN (+9,9% к 2016 году), прибыль от продажи продукции — до 27,3 млн BYN (+6,9%). По данным Nielsen, в первом квартале 2018 года удельный вес «Аливарии» на рынке Беларуси увеличился до 29,3%.