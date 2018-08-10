Вы поиграли с Trade 12? Нацбанк умыл руки
«В связи с массовым поступлением обращений граждан по вопросам о деятельности иностранной организации Global Fin Services Limited (торговая марка Trade 12) (далее – Trade 12) и об оспаривании операций, совершенных в ее пользу при использовании банковских платежных карточек (далее – карточки), выпущенных в обращение белорусскими банками, Национальный банк разъясняет следующее...».
На сайте главного банка страны появилось разъяснение ситуации для белорусов, которые «попали» на деньги «поиграв с Trade 12.
Если коротко, суть разъяснения в следующем:
- Оспорить перечисление средств Нацбанк не может, так как это не в его компетенции.
- Обращаться следует в банки, карточками которых рассчитывались.
- В компетенцию Национального банка не входит установление запрета на совершение операций при использовании карточек международных платежных систем (далее – МПС) Mastercard и Visa в адрес определенных получателей денежных средств (в данном случае – Trade 12).
- Национальный банк не является участником МПС Mastercard и Visa, а потому не имеет правовых оснований для участия в процедуре оспаривания операций.
- Национальный банк информировал Ассоциацию белорусских банков о возникающих у держателей карточек сложностях при оспаривании совершенных ими операций в пользу Trade 12 в целях рассмотрения совместно с банками возможности оказания содействия в опротестовании указанных операций. Также Национальным банком были направлены письма в адрес МПС Mastercard и Visa с просьбой оказания содействия в сложившейся ситуации.
- Банковское законодательство Республики Беларусь не содержит запрета на получение белорусскими гражданами соответствующих финансовых услуг, предоставляемых иностранными юридическими лицами. Вместе с тем, прежде, чем перечислять куда-то деньги, думайте головой.
Напомним, что по признакам финансового мошенничества возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что 9 белорусов "попали" с лжеброкерами Trade 12 на 650 тысяч долларов. Однако прием заявлений пострадавших продолжается.
"Белорусский партизан"
09:22 10/08/2018
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