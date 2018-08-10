Бюджет–2019: откуда возьмут деньги и кому их отдадут?

На заседании, пишет neg.by, также присутствовали представители регионов и предприятий, бизнес-союзов. Уже 1 сентября т.г. документ должен быть у Президента.

Проект бюджета-2019 верстался на основе следующих параметров: инфляция – 5%, ставка рефинансирования – 9,75%, цена нефти – 60 USD за баррель. Планируется, что рост доходов по консолидированному бюджету составит менее 1%, по республиканскому – 98,3% к оценке текущего года.

При всем множестве уже проводимых и намеченных реформ документ получился скорее консервативным и осторожным. Но даже в нынешней версии он взывает кипение страстей, споры и конфликты интересов. Сенаторам проект бюджета презентовали представители МНС, Минфина, Минэкономики и Нацбанка. Но представленные в нем цифры – консолидированная позиция множества отраслевых и региональных органов власти. И хотя члены Совета Республики – люди, работающие в тес­ном контакте с ними, но их молчаливого согласия не было.

Американцы почти согласны с Минэкономики

Заместитель министра экономики Александр Червяков описал, как будет развиваться страна в целом, а также отдельные отрасли, за счет которых формируется бюджет, и как мы все будем жить в итоге. Отметим, ни о каком бурном полете фантазии и наполеоновских планах говорить не приходится. Намеченный рост ВВП на 4,1% за 2019 г. не сильно отличается от консервативной оценки американских экспертов из Fitch Ratings.

Министерство рассчитывает и на рост количества занятых в экономике примерно на 9 тыс. Откуда мы их возьмем? Ведь планово ожидалась убыль трудоспособного населения на 20 тыс. человек. Увы, секрет не в упущенной госстатистикой группе молодых и здоровых белорусов и не в притоке иностранных программистов в ПВТ. На те же 20 тыс. вырастет число тех, кто из экономики не ушел из-за повышения пенсионного возраста. И еще 9 тыс. планируется вернуть в страну из числа белорусских гастарбайтеров, работающих в соседних странах, и других лиц, не присутствующих сейчас на легальном рынке труда.

Доходы населения вырастут примерно на 3%. Речь идет о выходе в 2019 г. на среднюю зарплату 1025 BYN, или 489 USD, а на конец следующего года она должна достигнуть 1100 BYN, или 535 USD. Но сейчас происходит очередное падение курса российского рубля (см. с. 2 этого номера «ЭГ»), а наша экономика очень тесно связана с РФ. Так что прогнозируемый размер доходов в пересчете на доллары уже можно корректировать в сторону уменьшения.

На 2019 г. Минэкономики прогнозирует рост экспорта на 7,3%. Планируется, что он полностью будет обеспечен увеличением количества продаваемых за границу несырьевых товаров – от тракторов и автобусов до продовольствия. В принципе уже есть крупные контракты на поставку за рубеж всех этих товарных групп. Более того, по мясу в России наблюдается заметный рост цен (вопреки общемировой тенденции), и увеличения валютной выручки стоит ждать не только за счет количества отгружаемых МАЗов и рефрижераторов с продовольствием.

Кого кормит Минск?

Настоящие страсти закипели во время выступления заместителя министра финансов Юрия Селиверстова. Какой-то революции представленный им проект бюджета не предусматривал: речь идет о сохранении существующего положения и постепенном увеличении зарплат бюджетников.

Но, среди прочего, документ включает перераспределение 700 млн. BYN из средств г. Минска в пользу общереспубликанской казны. С одной стороны, это объективно необходимо, т.к. многие другие регионы себя содержать не могут, а выплату тех же зарплат учителям, врачам, милиционерам там никто не отменял.

С другой стороны, в столичном бюджете лишних денег тоже нет, и это изъятие ставит под угрозу капитальный ремонт жилого фонда, сдачу новых школ и детских садов в перенаселенном мегаполисе. Председатель Минского городского совета Василий Панасюк очень решительно заступился за столицу и предложил честно сказать Президенту о сложившейся ситуации. Ведь уже не первый год на ремонт старых жилых домов выделяется меньше половины необходимых средств, целая гос­программа срывается, у населения накапливается недовольство и претензии к власти.

Особенно В. Панасюка задело, что это изъятие денег у Минска происходит одновременно с налоговой реформой, предусматривающей ограничение права мест­ных властей пополнять бюджет. Главу горсовета под­держал Владимир Карягин, председатель президиума Рес­публиканской конфедерации пред­принимательства. Он отметил, что в зарубежной практике главному городу страны принято выделять деньги на осуществление столичной функции, а у нас их забирают. Но пока преобладает точка зрения изъятия средств из столичного бюджета в пользу остальной страны. Ведь в других регионах ситуация еще более острая.

Налоговая реформа тяжела для всех

Концепцию изменения налогового законодательства представили заместители сразу двух министров. МНС представляла Элла Селицкая, Минфин – Дмитрий Кийко. Как многим известно, речь идет об упрощении процедур для граждан, условий работы малого и среднего бизнеса, фак­тическом снижении некоторых налогов, но не доходов бюджета. «ЭГ» об этом писала и будет писать. Но некоторые острейшие вопросы до этого заседания на публичное обсуждение никто особо не выносил.

Нерешенной остается настоящая боль крупных отечественных пред­приятий – имущественные налоги. За последние годы их доля в себестоимости выросла где в 2, а где и в 4 раза. Планируемое снижение коэффициентов для их расчета эту ситуацию принципиально не меняет – такое бремя слишком тяжело для многих субъектов хозяйствования. Э. Селицкая ответила, что настоящая суть этой проблемы – огромные советские предприятия, располагающие избыточными площадями, зданиями, инфраструктурой. Им приходится платить налоги за фактически неиспользуемое имущество. И надо не пытаться обнулить ставки налогов, а эффективнее использовать эти здания и другие активы.

В воздухе завис и другой разрастающийся конфликт меж­ду государством и предприятиями. Ни один из представителей биз­неса не сказал доброго слова о новой системе отчетности по доходам физических лиц, которая грозит раздуванием штата бух­галтеров и расходов на специальное программное обеспечение.

Нацбанк: победим доллар – поднимем экономику

Заместитель председателя правления Национального бан­ка Сергей Калечиц упор в своем выступлении сделал на окончательное вытеснение ино­странной валюты, прежде всего доллара США, из национального денежного обращения. По рас­четам экспертов главного финансового учреждения страны, если население и предприятия перестанут кредитовать экономику Соединенных Штатов, храня денежные резервы в их валюте, это даст рост ВВП Беларуси на 2–3%.

Каких-то репрессивных мер Нац­банк не планирует. Да, намечено запретить последние легальные формы расчетов с применением USD и EUR внутри страны. Но в отношении экспортной выручки, международных платежей планируется дальнейшая либерализация. Сов­сем валютное регулирование не отменят, но обязательные сроки возврата выручки из-за границы уберут. Ведь понятно, в каждой от­расли свои особенности, своя конъюнктура рынка и уровень конкуренции, каждый год они меняются, и их предсказать в нормативном акте невозможно. Поэтому планируется дать право предприятиям просто прописывать сроки возврата в контрактах и механизм контроля ориентировать только на эти даты.

Логика Нацбанка очевидна: пред­приятия не должны бояться за свои валютные резервы, смело выходить на внешние рынки и не опасаться невозможности кон­вертации рублевых средств. Эти моменты финансовый регулятор учитывает и делает все, чтобы директорский корпус уверенно смотрел в будущее.