Фуд-трак белоруса внесли в десятку лучших в Нью-Йорке
Сайт NYC’s Original City Guide, рассказывающий о достопримечательностях Нью-Йорка с 1982 года, включил фуд-трак белоруса Антона Ельяшкевича в топ-10 городских заведений общепита на колесах.
«Два слова – бесплатные маринованные огурцы. Это лишь один из плюсов, которые привлекают клиентов к популярному фургону Anton’s Dumplings», – сообщается в описании.
В данном фуд-траке подают пельмени – вкусное мясо с сыром или без в оболочке из тонкого теста. Небольшое меню включает отличный выбор начинок, включая свинину, картофель и курятину.
Сверху добавляются гауда, срирача, укроп, сметана или соевый соус (предназначенный для пельменей со вкусом терияки, но это на ваш выбор).
Сайт также сообщает, что фуд-трак Anton’s Dumplings недавно переехал из района Гринвич-Виллидж на Манхэттене в район Вильямсбург в Бруклине.
Известно, что Антон Ельяшкевич родился в Минске, а в возрасте 6 лет переехал в Нью-Йорк. Также он изучал графический дизайн в художественной школе.
08:53 10/08/2018
‡агрузка...