Фуд-трак белоруса внесли в десятку лучших в Нью-Йорке





«Два слова – бесплатные маринованные огурцы. Это лишь один из плюсов, которые привлекают клиентов к популярному фургону Anton’s Dumplings», – сообщается в описании.





В данном фуд-траке подают пельмени – вкусное мясо с сыром или без в оболочке из тонкого теста. Небольшое меню включает отличный выбор начинок, включая свинину, картофель и курятину.





Сверху добавляются гауда, срирача, укроп, сметана или соевый соус (предназначенный для пельменей со вкусом терияки, но это на ваш выбор).





Сайт также сообщает, что фуд-трак Anton’s Dumplings недавно переехал из района Гринвич-Виллидж на Манхэттене в район Вильямсбург в Бруклине.





Известно, что Антон Ельяшкевич родился в Минске, а в возрасте 6 лет переехал в Нью-Йорк. Также он изучал графический дизайн в художественной школе.