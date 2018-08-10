По данным Федерального статистического управления Германии, в основном такие автомобили поставляются в Украину (+136%), далее следует Хорватия (+89,6%), после Болгария (+27,7%) и Румыния (+26,8%).





Эксперты считают, что дизельные автомобили из Германии интересны прежде всего менее развитым европейским странам, так как у людей появляется отличная возможность приобрести автомобиль по выгодной цене. Более современные и "улучшенные" дизельные авто отправляются на продажу на более требовательные рынки Испании, Австрии и Франции.





Стоит отметить, что экспорт дизельных автомобилей снизился также в те страны, где правительства активно следят за уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу. Поставки таких машин в Норвегию сократились на 26,6%, в Швейцарию - на 18,7%, в Финляндию - на 9%.





Причиной такой распродажи стал дизельный скандал, в результате которого цены на дизельные авто в Германии снизились, а продать их на внутреннем рынке стало намного сложнее.