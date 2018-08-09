Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Атака на СМИ Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Беларусь среди экспортеров пива в Евросоюз на 4-м месте

Беларусь поставила в 2017 году в Евросоюз всего 23 млн литров пива, тогда как в самом ЕС было произведено 41 млрд литров пива.

Беларусь среди экспортеров пива в Евросоюз на 4-м месте
Евростат опубликовал данные о внутреннем производстве, экспорте и импорте пива в Евросоюз. Доля импортируемого пива в ЕС, на фоне собственного производства, весьма незначительна. Однако импорт, как говорится, имеет место быть. 

Восьмерка внешних импортеров

Евростат опубликовал восьмерку стран-основных поставщиков пива в ЕС. На первом месте Мексика. Ее поставки в 2017 году составили 211 млн литров пива - или 52% всего пивного импорта в ЕС. Далее следуют Сербия (48 млн литров - 12%), США (39 млн литров - 10%), Беларусь (23 млн литров - 6%).

За Беларусью следуют Китай (16 млн литров - 4%), Украина (11 млн литров - 3%), Россия (10 млн литров - 3%) и Таиланд (9 млн литров - 2%).

Внутренние чемпионы

Как отмечает Евростат, две трети произведенного в ЕС пива, содержащего алкоголь, было сварено в шести государствах-членах Евросоюза. Крупнейшим производителеми пенного напитка являлась Германия, где в 2017 году его было выпущено 8,1 млрд литров (или 20% от общего объема производства в ЕС). То есть примерно один из каждых пяти сортов пива, содержащих спирт, был розлит в Германии. Далее в рейтинге пивной производительности следовали Великобритания (5,7 млрд литров, или 14%), Польша (4 млрд литров, или 10%), 
Нидерланды (3,9 млрд литров, или 9%), Испания (3,6 млрд литров или 9% ) и Бельгия (2,4 млрд литров или 6%).


По сравнению с 2016 годом Нидерланды зафиксировали самый высокий рост производства пива, содержащего алкоголь - + 48%.

Всего в 2017 году в Европейском союзе было произведено более 41 миллиарда литров пива, содержащего алкоголь, что на 2,5 миллиарда литров больше, чем в 2016 году. Производство пива в ЕС было эквивалентно почти 81 литрам на одного жителя.

Кроме того, в ЕС было произведено почти 900 миллионов литров (2%) пива, содержащего менее 0,5% спирта или вообще не содержащего алкоголя.


thinktanks.by
08:06 10/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ФАНТАСМАГОРИЯ В СФЕРЕ СМИ
Павел Знавец
Жертва гибридной войны
Владимир Подгол
Секретные материалы из БЕЛТА
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o гарантиях китайцам, воскресшем...
Александр Федута
Не дождетесь...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё