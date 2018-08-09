Беларусь среди экспортеров пива в Евросоюз на 4-м месте

Евростат опубликовал данные о внутреннем производстве, экспорте и импорте пива в Евросоюз. Доля импортируемого пива в ЕС, на фоне собственного производства, весьма незначительна. Однако импорт, как говорится, имеет место быть.





Восьмерка внешних импортеров





Евростат опубликовал восьмерку стран-основных поставщиков пива в ЕС. На первом месте Мексика. Ее поставки в 2017 году составили 211 млн литров пива - или 52% всего пивного импорта в ЕС. Далее следуют Сербия (48 млн литров - 12%), США (39 млн литров - 10%), Беларусь (23 млн литров - 6%).





За Беларусью следуют Китай (16 млн литров - 4%), Украина (11 млн литров - 3%), Россия (10 млн литров - 3%) и Таиланд (9 млн литров - 2%).





Внутренние чемпионы





Как отмечает Евростат, две трети произведенного в ЕС пива, содержащего алкоголь, было сварено в шести государствах-членах Евросоюза. Крупнейшим производителеми пенного напитка являлась Германия, где в 2017 году его было выпущено 8,1 млрд литров (или 20% от общего объема производства в ЕС). То есть примерно один из каждых пяти сортов пива, содержащих спирт, был розлит в Германии. Далее в рейтинге пивной производительности следовали Великобритания (5,7 млрд литров, или 14%), Польша (4 млрд литров, или 10%),

Нидерланды (3,9 млрд литров, или 9%), Испания (3,6 млрд литров или 9% ) и Бельгия (2,4 млрд литров или 6%).









По сравнению с 2016 годом Нидерланды зафиксировали самый высокий рост производства пива, содержащего алкоголь - + 48%.





Всего в 2017 году в Европейском союзе было произведено более 41 миллиарда литров пива, содержащего алкоголь, что на 2,5 миллиарда литров больше, чем в 2016 году. Производство пива в ЕС было эквивалентно почти 81 литрам на одного жителя.





Кроме того, в ЕС было произведено почти 900 миллионов литров (2%) пива, содержащего менее 0,5% спирта или вообще не содержащего алкоголя.



