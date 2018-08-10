В Африке может появиться свое «евро»





Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство МЕНА.





По словам Амера, Ассоциация Центральных банков Африки начала разработку соответствующих регулирующих правил, однако создание единой африканской валюты займет не менее 25 лет.





Руководитель Центробанка Египта, подчеркнул, что для реализации этих планов необходимы «согласие и политическая воля лидеров африканских государств, а также достижение определенных экономических и финансовых показателей».





Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро привязал боливар к криптовалюте Petro.