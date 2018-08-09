Минские новостройки подорожают?

Эксперты рынка прогнозируют, что внесение правок в законопроект приведёт к удорожанию квадратного метра жилья. Купить квартиру в новостройке станет дороже, но вместе с тем на ремонте получится сэкономить:





— Если всех застройщиков обяжут сдавать квартиры с отделкой, это приведёт к удорожанию квадратного метра в новом жилье, в среднем — на $100-150, — считает директор УП «Надежный дом» Александр Андриянов. — В то же время, потратив больше денег на стадии приобретения квартиры, покупатель сэкономит время и средства при проведении ремонта. Дело в том, что застройщик за счёт больших объёмов может предложить более низкую цену на отделочные работы, чем небольшие частные компании. Последние часто не добирают заказов и вынуждены компенсировать простои за счёт заказчика. На практике удешевить стоимость отделочных работ можно на 40-50%.





Со слов Александра Андриянова экономия очевидна при простых подсчётах и наблюдениях:





— Предположим, клиент купил квартиру площадью 100 «квадратов» в новом доме по цене $1200/кв.м. Он заплатил $120 тыс. Учитывая, что средняя стоимость отделки в минской новостройке сегодня составляет около $200 на «квадрат» (из них $100 приходится на работы), ремонт потянет на $20 тыс. Общая стоимость жилья получится $140 тыс. Если бы квартира с отделкой изначально стоила $1350 за «квадрат», за её покупку пришлось бы отдать $135 тыс. Экономия — $5 тыс.





Это выгодный для покупателя вариант при условии, что отделка будет проведена качественно. В то же время можно себе представить, какой дизайн-проект предложит проектный институт и какое качество реализации ждать от стройтреста. Эти организации нельзя назвать конкурентами, например, маленьким архитектурным бюро. Поэтому, чтобы требование Минархитектуры действительно могло быть реализовано и клиент мог извлечь из него выгоду, застройщикам придётся сотрудничать с небольшими компаниями, способными удовлетворить эластичный спрос. Тогда конечный клиент сможет выбрать авторский или типовой интерьер по своему вкусу и бюджету, — отметил эксперт.



