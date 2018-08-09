НБУ не видит возможности согласовать Паритетбанку покупку украинской "дочки" Сбербанка
Белорусский Паритетбанк не соответствует требованиям Национального банка Украины (НБУ) для покупки украинской "дочки" Сбербанка, сообщила первый заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова. По словам Е.Рожковой, Нацбанк в настоящее время не видит потенциального покупателя на Сбербанк.
В пресс-службе Паритебанка агентству "Интерфакс-Запад" сообщили, что "в настоящий момент ОАО "Паритетбанк" не получило официальное решение НБУ о продаже АО "СБЕРБАНК" (Украина)". "Вопрос по-прежнему на рассмотрении комиссии НБУ. Напомним, что НБУ может рассматривать заявки на приобретение указанного актива в течение 3-х месяцев. ОАО "Паритетбанк" подало заявку на приобретение АО "СБЕРБАНК" 25 июня 2018 года", - сказал представитель пресс-службы.
Как сообщалось, НБУ 25 июля повторно получил от Паритетбанка пакет документов для приобретения украинской "дочки" Сбербанка.
Согласно ст.34 закона "О банках и банковской деятельности", центробанк рассматривает соответствующие документы в течение трех месяцев от даты получения полного пакета.
В марте, по итогам первой попытки, НБУ отказал Паритетбанку.
Председатель правления Сбербанка России Герман Греф в начале июля заявлял, что очень надеется на положительный ответ от Нацбанка Украины по итогам второй попытки.
Ранее интерес к покупке украинского Сбербанка проявлял белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, который намеревался приобрести находящийся в госсобственности Паритетбанк и через него - украинскую "дочку" Сбербанка РФ.
Изначально власти Беларуси одобрили продажу бизнесмену госбанка за $50 млн, однако позже подконтрольная В.Прокопене компания VP Capital сообщила, что Паритетбанк остается собственностью его текущего владельца - Республики Беларуси.
Кроме того, у Сбербанка (РФ) была договоренность о продаже украинского актива другой группе инвесторов, но сделка не состоялась. НБУ в июле 2017 года отказал бизнесмену Григорию Гусельникову и сыну владельца НК "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду в согласовании приобретения существенного участия в украинском Сбербанке.
Сбербанк (ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов (38,81 млрд грн) финучреждение занимало 9-е место среди 84 действовавших в стране банков.
21:23 09/08/2018
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