В пресс-службе Паритебанка агентству "Интерфакс-Запад" сообщили, что "в настоящий момент ОАО "Паритетбанк" не получило официальное решение НБУ о продаже АО "СБЕРБАНК" (Украина)". "Вопрос по-прежнему на рассмотрении комиссии НБУ. Напомним, что НБУ может рассматривать заявки на приобретение указанного актива в течение 3-х месяцев. ОАО "Паритетбанк" подало заявку на приобретение АО "СБЕРБАНК" 25 июня 2018 года", - сказал представитель пресс-службы.





Как сообщалось, НБУ 25 июля повторно получил от Паритетбанка пакет документов для приобретения украинской "дочки" Сбербанка.





Согласно ст.34 закона "О банках и банковской деятельности", центробанк рассматривает соответствующие документы в течение трех месяцев от даты получения полного пакета.





В марте, по итогам первой попытки, НБУ отказал Паритетбанку.





Председатель правления Сбербанка России Герман Греф в начале июля заявлял, что очень надеется на положительный ответ от Нацбанка Украины по итогам второй попытки.





Ранее интерес к покупке украинского Сбербанка проявлял белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, который намеревался приобрести находящийся в госсобственности Паритетбанк и через него - украинскую "дочку" Сбербанка РФ.





Изначально власти Беларуси одобрили продажу бизнесмену госбанка за $50 млн, однако позже подконтрольная В.Прокопене компания VP Capital сообщила, что Паритетбанк остается собственностью его текущего владельца - Республики Беларуси.





Кроме того, у Сбербанка (РФ) была договоренность о продаже украинского актива другой группе инвесторов, но сделка не состоялась. НБУ в июле 2017 года отказал бизнесмену Григорию Гусельникову и сыну владельца НК "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду в согласовании приобретения существенного участия в украинском Сбербанке.









Сбербанк (ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.





Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов (38,81 млрд грн) финучреждение занимало 9-е место среди 84 действовавших в стране банков.



