Новый запрет на ввоз белорусских молочных продуктов

Согласно документу, опубликованному на сайте, в твороге, произведенном на предприятии «Мозырские молочные продукты» были повторно обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Ограничения вступили в силу 7 августа, пишет РБК.





В Россельхознадзоре уточнили, что при поступлении в Россию продукции данного предприятия, отгруженного до даты введения запрета, «решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме».





Ранее в июле ведомство ввело ограничения на поставку в Россию молока, произведенного на трех предприятиях Белоруссии — компании «Данон Пружаны», Минского молочного завода и Несвижского завода детского питания. В молоке трех предприятий были выявлены превышения массовой доли нитратов.









Более того, глава ведомства сообщил о несоответствии заявленных белорусскими предприятиями объемов производства с реально поставляемыми в Россию.



