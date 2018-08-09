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Новый запрет на ввоз белорусских молочных продуктов

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз молочной продукции еще с одного предприятия из Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно документу, опубликованному на сайте, в твороге, произведенном на предприятии «Мозырские молочные продукты» были повторно обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Ограничения вступили в силу 7 августа, пишет РБК.

В Россельхознадзоре уточнили, что при поступлении в Россию продукции данного предприятия, отгруженного до даты введения запрета, «решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме».

Ранее в июле ведомство ввело ограничения на поставку в Россию молока, произведенного на трех предприятиях Белоруссии — компании «Данон Пружаны», Минского молочного завода и Несвижского завода детского питания. В молоке трех предприятий были выявлены превышения массовой доли нитратов.

Более того, глава ведомства сообщил о несоответствии заявленных белорусскими предприятиями объемов производства с реально поставляемыми в Россию.


19:42 09/08/2018






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