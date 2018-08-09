



Как рассказал Данилов, приехав в российскую столицу, он решил купить кефир и выбрал продукт под маркой "Белорусские традиции", решив таким образом поддержать родного производителя. Но каково же было его удивление, когда, прочитав этикетку, он узнал, что кефир был изготовлен... в Республике Чувашия.





Россельхознадзор при этом почему-то не протестует.





На один из таких фактов натолкнулся в Москве белорус Игорь Данилов, который написал об этом в своем Фейсбуке.