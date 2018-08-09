"Мы входим в контакт с российской стороной…возможен поиск компенсирующих механизмов на государственном уровне", - заявил заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко на пресс-конференции в четверг в Минске, комментируя негативные последствия для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в нефтяной сфере России.





Он сообщил, что в 2019 году выпадающие доходы белорусского бюджета в связи с налоговым маневром в РФ составят порядка Br600 млн ($300 млн по текущему курсу – ИФ) из-за сокращения поступлений от экспортных пошлин на нефтепродукты и планируемого снижения на четверть ставки акцизов на нефтепродукты (чтобы компенсировать нефтезаводам издержки из-за отсутствия повышения розничных цен – ИФ).









Также, по его словам, одним из следствий реализации налогового маневра в России является "невозможность функционирования единого рынка нефтепродуктов в ЕАЭС".





"В России выпадающие доходы компенсируются отрицательными акцизами, у нас нет таких источников", - констатировал замминистра.





Он также считает, что в результате налогового маневра российские нефтепродукты могут вытеснить белорусские на внутреннем рынке Беларуси.





"Если у них (в РФ – ИФ) производство нефтепродуктов будет субсидироваться, а у нас нет, то у нас будет более высокая цена на нефтепродукты, и тогда российские нефтепродукты будут вытеснять наши на внутреннем рынке", - цитирует Кийко Интерфакс



