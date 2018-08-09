На текущий момент трёхвалютная корзина оказалась на 0,12% ниже уровня начала августа и на 3,79% ниже уровня начала года, пишет select.by





Курс доллара подскочил на 0,0336 рубля до 2,0446 BYN/USD. До этого доллар дешевел три дня подряд, суммарно потеряв лишь 0,0026 рубля.





Сегодня курс американской валюты оказался на максимальном уровне за последние четыре месяца с 12 апреля 2018 года.





С начала августа доллар подорожал почти на 3,0%, а с начала года на 3,6%.





Курс евро выстрелил вверх сразу на 0,0380 рубля до 2,3707 BYN/EUR. Это максимум за последние 86 дней. С начала месяца евро подорожал на 1,89%, и лишь на 0,65% с начала года.





Курс российского рубля полетел в пропасть, ослабившись всего за один день на 0,0587 рубля до 3,0962 BYN/100 RUB.





Вчера рубль РФ был на минимуме за две недели, а сегодня уже на минимуме за 20(!) месяцев. С начала месяца российская валюта стала дешевле на 2,75%, а в сравнении с началом года её курс обвалился на 9,68%.









Россия





Конгресс США объявил о том, что готовится новый пакет антироссийских санкций. Появился риск того, что Россию могут признать спонсором терроризма и запретить госбанкам расчёты в долларах США.





Санкций ещё нет, но даже этого хватило для того, чтобы российский рубль ушёл в пике. Вполне вероятно, что в ближайшее время позиции российской валюты восстановятся, т.к. сейчас курс рубля обвалился на панических распродажах.





Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс доллара в моменте поднимался до 66,65 USD/RUB, а евро до 77,27 EUR/RUB.





Глядя на это Банк России установил официальные курсы на завтра:





курс доллара подскочил на 2,69 рубля до 66,2856 USD/RUB;

курс евро рванул вверх на 3,00 рубля до 76,8250 EUR/RUB.