"Русал" будет вынужден остановить производство на заводах, если санкции не будут сняты в ближайшее время, сообщили ТАСС источники в отрасли.





6 августа компания - крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая - начала консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода - градообразующего предприятия, расположенного в поселке республики Карелия (Россия) с населением чуть больше 7 тысяч человек.





Завод работал исключительно на американский рынок, а после санкций лишился как сбыта, так и стабильных поставок сырья.





Судьбу НАЗ в ближайшее время могут разделить еще несколько заводов "Русала", которые производят продукцию для других зарубежных рынков, сказал источник, близкий к компании. По его словам, ситуация в отрасли "намного хуже, чем видят аналитики".





"Если санкции не будут сняты в ближайшее время, то контракты закончатся, и с 1 октября вся продукция, предназначенная для зарубежных потребителей, опять пойдет на склад, при том, что там до сих пор остается часть нереализованного в апреле алюминия", - объясняет источник.





По словам другого сотрудника "Русала", "производство сплавов и продукции с добавленной стоимостью для зарубежных потребителей может быть остановлено уже с сентября".





С учетом того, что на экспорт шло 80% продукции "Русала" , ситуация может стать "катастрофической как для предприятий, так и для всего глобального рынка алюминия", заявил третий источник ТАСС.









Дерипаска надеялся на снятие санкций с августа. Но пакет предложений, направленный в Минфин США, был встречен отказом, а переговоры зашли в тупик.





По данным Bloomberg, миллиардер был готов снизить до уровня меньше 50% долю в холдинге En+, через который контролирует свои ключевые активы, и передать большинство мест в совете директоров независимым членам.





Встречные условия, выдвинутые Вашингтоном, он счел неприемлемыми, кабальными и не имеющими экономического смысла.





По итогам второго квартала продажи "Русала" рухнули на 18% (год к году), а выручка сократилась на 22% по сравнению с январем-мартом.





Запасы денежных средств на счетах, составлявшие 814 млн долларов на начало года, сократились до 625 млн, а чистый, то есть не покрытый финансовыми резервами долг достиг 7,875 млрд долларов.





Если переговоры с американскими властями провалятся, Дерипаска рассматривает возможность продажи принадлежащих ему акций "Русала" китайским инвесторам.



