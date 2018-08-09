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За взятки задержан директор агрокомбината «Южный». Он пробыл в должности всего чуть более полугода

Как стало известно «Сильным новостям», несколько дней назад правоохранительными органами был задержан руководитель одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Гомельской области.

Директор ОАО «Агрокомбинат «Южный» Крышнев Виктор Алексеевич был задержан сотрудниками правоохранительных органов за получение незаконного денежного вознаграждение, проще говоря — за взятку. Подробности дела на данный момент не разглашаются, поэтому детали неизвестны.

Виктор Крышнев пробыл на занимаемой должности всего чуть более полугода — директором «Южного» его назначили в январе 2018 года. Любопытно, что его предшественник также ушел с должности отнюдь не по собственному желанию, а был осужден за злоупотребления служебными полномочиями.





12:33 09/08/2018






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