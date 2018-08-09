Директор ОАО «Агрокомбинат «Южный» Крышнев Виктор Алексеевич был задержан сотрудниками правоохранительных органов за получение незаконного денежного вознаграждение, проще говоря — за взятку. Подробности дела на данный момент не разглашаются, поэтому детали неизвестны.





Виктор Крышнев пробыл на занимаемой должности всего чуть более полугода — директором «Южного» его назначили в январе 2018 года. Любопытно, что его предшественник также ушел с должности отнюдь не по собственному желанию, а был осужден за злоупотребления служебными полномочиями.











