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"Санта Бремор" хочет купить торговый центр "Уручье"

Заявка на покупку акций ОАО «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «УРУЧЬЕ» 8 августа появилась в системе Белорусской валютно-фондовой биржи.

banki24.by узнали все подробности возможного поглощения торгового центра известной брестской компанией. 

По условиям заявки белорусско-германское совместное предприятие «Санта Бремор» желает приобрести все 100% акций столичного ТЦ. В абсолютных числах это 2 900 штук. Покупаться будут обычные акции, привилегированных ТЦ «Уручье» не выпускало. Объявленная цена покупки за 1 акцию — 577 USD для нерезидентов и эквивалент этой суммы в белорусских рублях для резидентов. 

Путем нехитрых арифметических подсчетов можно определить справедливую стоимость ТЦ «Уручье» по мнению акционеров «Санта Бремора» — 1 673 300 USD. Предложенная цена многократно превышает стоимость акций столичного предприятия по номиналу — 17,3 BYN за штуку. Последнее говорит как о неразвитости белорусского фондового рынка, так и о привлекательности актива в глазах «Санта Бремора». 

Сделки по покупке акций ТЦ «Уручье» планируются к проведению с 20 августа по 19 сентября в системе Белорусской валютно-фондовой биржи. 


Покупка ТЦ «Уручье» вполне соответствует стратегии группы компаний «Санта». У этой группы имеется розничное подразделение — «Санта Ритейл». На сегодня сеть магазинов под брендом «Санта» насчитывает около 80 объектов по всей стране. 

В начале 2018-го, когда магазинов «Санта Ритейл» было порядка 70, представители сети озвучили амбициозные планы по росту. К концу года в «Санта Ритейле» рассчитывают иметь 100 торговых точек и собираются выйти в число ведущих ритейлеров страны. 

Большинство торговых объектов находится в собственности «Санта Ритейл». Менеджеры предприятия говорили об аренде новых помещений только в случае получения выгодных предложений. 

Весной и летом 2018 года компания «Санта Ритейл» анонсировала экспансию в регионах. Новые магазины появятся в Брестской и Витебской областях. 

По данным корпоративной отчетности ООО «Санта Ритейл» является прибыльной организацией. Чистая прибыль за 2016 год составила 1,3 млн BYN, за 2017 год — 2,7 млн BYN. Выручка данной торговой компании в 2016 году сложилась на сумму 169,7 млн BYN, в 2017 году — 220,3 млн BYN. 

Конечным бенефициаром группы компаний «Санта» деловые издания Беларуси называют бизнесмена Александра Мошенского.

11:39 09/08/2018






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