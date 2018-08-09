Российский рубль упал на новостях о новых санкциях США и потянул за собой белорусский
На открытии торгов Московской биржи курс рубля резко снизился на фоне сообщений о санкциях, накануне анонсированных Госдепом США в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Ожидается, что первый пакет мер будет введен 22 августа.
Курс доллара превысил 66 руб./$ впервые с ноября 2016 года, с момента вчерашнего закрытия увеличившись на 71 коп. Евро вырос на 80 коп. — до 76,93 руб./€, передает Коммерсант.
На 10:15 по Минску курс доллара составлял 66,2 руб./$, евро — 76,8 руб./€.
Накануне курс доллара вырос на 2 руб. до 65,55 руб./$, евро вырос почти на 2,5 руб. до 75,5 руб./€ после обнародования полного текста американских "санкций из ада".
9 августа на открытии торгов на Белорусской валютно-финансовой бирже доллар и евро также резко подскочили. По данным banki24.by по состоянию на 10.30 доллар вырос более чем на 2% до 2,052 рубля, евро увеличился почти на 2,5% до 2,39 рубля, российский рубль рухнул на 1,74% до 3,0999.
"Белорусский партизан"
10:28 09/08/2018
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