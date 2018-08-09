Уроженец Беларуси вошел в десятку богатейших бизнесменов России

Он родом из Беларуси, в 1990-х учился на физфаке МГУ, в студенческом общежитии организовал валютный обменный пункт. Со временем он превратился в целую сеть, на основе которой был создан МДМ-банк.





В 2000-е Мельниченко и его партнёр Сергей Попов приобрели ряд производственных активов, на их базе были созданы СУЭК, «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и «Еврохим». Впоследствии на базе энергетических активов СУЭК была создана «Сибирская генерирующая компания» (СГК), пишет Forbs.





Мельниченко принадлежат 92,2% пакета акций СУЭК, 90% «Еврохима» и 92,2% акций СГК. Его состояние оценивают в $15 миллиардов. Бизнесмен коллекционирует картины импрессионистов, также за $500 миллионов купил крупнейшую в мире парусную яхту.





В первую пятёрку вошли владелец НЛМК и Universal Cargo Logistics Владимир Лисин, хозяин «Северстали», TUI, Nord Gold и «Силовых машин» Алексей Мордашов, собственник «Новатека» и «Сибура» Леонид Мехельсон, владелец пакета акций «Лукойла» Вагит Алекперов и второй совладелец «Новатека» и «Сибура», друг президента Владимира Путина Геннадий Тимченко.