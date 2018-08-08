Проект бюджета Беларуси — 2019: налоговый маневр в РФ учтен, нефть — по 60$
Проект бюджета Беларуси на 2019 год обсуждался на расширенном заседании Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, сообщает пресс-служба Совета Республики.
Как сообщил заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, проект бюджета на 2019 год формировался, исходя из базового сценария экономического развития. Основные параметры: инфляция — 5%, ставка рефинансирования — 9,75%. Цена нефти — $60 за баррель. При планировании бюджета учтена реализация налогового маневра в России. Ожидается, что рост доходов по консолидированному бюджету составит менее 1%, по республиканскому — 98,3% к оценке текущего года.
Приоритетными направлениями финансирования в 2019 году будут расходы на повышение заработной платы в бюджетной сфере и исполнение долговых обязательств. Предполагается, что они будут расти более значительными темпами, чем доходы бюджета.
09:47 09/08/2018
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