



Приоритетными направлениями финансирования в 2019 году будут расходы на повышение заработной платы в бюджетной сфере и исполнение долговых обязательств. Предполагается, что они будут расти более значительными темпами, чем доходы бюджета.

Как сообщил заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, проект бюджета на 2019 год формировался, исходя из базового сценария экономического развития. Основные параметры: инфляция — 5%, ставка рефинансирования — 9,75%. Цена нефти — $60 за баррель. При планировании бюджета учтена реализация налогового маневра в России. Ожидается, что рост доходов по консолидированному бюджету составит менее 1%, по республиканскому — 98,3% к оценке текущего года.