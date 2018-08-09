Как сообщил главный банк страны, во II квартале т.г. года белорусские гастарбайтеры отправили денежных переводов почти на 5 млн. USD меньше, чем за первые три месяца, а точнее – на 4,729 млн. USD. Если перевести эту цифру в проценты, она будет выглядеть не столь пугающе – уменьшение составило лишь 5,4%, но все же вызывает вопросы.





При этом достаточно неожиданно выросла сумма переводов, отправляемых из нашей страны «за рубеж», причем даже на большую величину – на 5,947 млн. USD, или на 15,2%.





Уменьшилась и сумма каждого перечисления из-за границы: если в I квартале она равнялась 320,33 USD, то во втором – лишь 282,82 USD. Падение сразу на 11,7%! Да, семьи оставшихся дома белорусских «шабашников» должны быть недовольны. Более того, с 333,72 до 368,87 USD (на 10,5%) выросла и сумма каждого перевода, направленного из Беларуси за ее пределы, анализирует neg.by









Напрашивается несколько объяснений этим цифрам. Или нашим соотечественникам стали платить там меньше, причем настолько, что их приходится даже поддерживать «посылками» с Родины, или они стали меньше доверять международным системам денежных переводов. Как известно, Нацбанк учитывает только общепризнанные платежные системы – Western Union, Юнистрим, Золотая корона, Contact, BLIZKO, Лидер, Money Gram, Колибри, Faster.







