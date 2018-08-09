Его в очередной раз провела организация, скрывающаяся, как это принято во Всемирной сети, за красивым английским словом numbeo. В этом году исследование проводилось в 547 городах со всех континентов. Для сопоставимости результатов сравнивались тарифы на месячный безлимитный доступ в Интернет со скоростью более 60 м/бит в секунду. Данные усреднялись по ведущим интернет-поставщикам каждой страны.





В итоге Минск оказался глубоко внизу, обосновавшись на 475-м месте в мире. Однако это не плохо, а хорошо, потому что рейтинг, составленный numbeo, перевернут – вверху находятся самые дорогие по доступу к Сети города мира и возглавляют их бедная африканская Аддис-Абеба (Эфиопия) с 244,76 USD за пакет, курортный Гамильтон (Бермуды) – 149,45 USD, проблемное Хараре (Зимбабве) – 124,70 USD и лопающийся от денег Абу-Даби (ОАЭ) – 116,84.





При этом средний тариф на указанную услугу в белорусской столице составил лишь 14,8 USD. Хотя почему лишь? Это, смотря с чем сравнивать: в столице Казахстана Астане такой же пакет стоит 12,27 USD, в Алматы (Казахстан) – 11,34 USD, в Кишиневе (Молдова) – 9,95 USD, в Москве – 7,41 USD, в Санкт-Петербурге – 7,35 USD. Последние (а значит, самые лучшие для пользователей) шесть мест заняли украинские города, где стоимость Интернета колеблется от 5,01 USD в Харькове и 4,65 USD в Одессе до 3,94 USD во Львове и 3,01 USD в Сумах. Киев расположился ровно посередине это шестерки с 4,35 USD за пакет.





Так что Интернет у нас в два раза дороже, чем в России, и в три раза – чем в Украине. Есть к чему стремиться!