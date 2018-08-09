Для локализации "Джили" создали три фирмы при холдинге БАТЭ

«БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» через компанию «Союзавтотехнологии» принадлежит миноритарный пакет акций «БелДжи». Фото Павел Мурашко





17 июня министр промышленности Виталий Вовк заявил, что уровень локализации сборочного производства легковых автомобилей «Джили» на заводе «БелДжи» практически достиг 50%.





Пару месяцев назад при ОАО «БАТЭ — управляющей компании холдинга «Автокомпоненты» были созданы два предприятия с упором на конвейер «БелДжи».





«Борисовский завод автокомпонентов «Хонли» должен организовать производство автомобильных сидений, инвестируя в производство не менее 1,99 млн долларов и создав не менее 50 рабочих мест. Реализация проекта планируется с привлечением Chongqing Hongli Zhixin Automotive Parts Manufacture (Чунцинская компания по производству автомобильных деталей Хонличжисинь).





Еще одно новое предприятие «Борисовский завод системы теплообменов «ЯСИН БАТЭ» будет заниматься выпуском радиаторов.





В конце 2017 года по адресу завода «Автогидроуслитель», который входит в холдинг «Автокомпоненты», был зарегистрирован «Борисовский завод двигателей «Джили». Эта компания реализует инвестпроект по «производству двигателей внутреннего сгорания, укомплектованных коробкой передач, для легковых автомобилей». Согласно договору, заявленный объем инвестиций не менее 500 тыс. евро в течение 3 лет и не менее 18 новых рабочих мест.





Все эти компании должны повысить уровень локализации борисовских Geely до 51%, чтобы выполнить условия по доступу на российский рынок, который видится для «БелДжи» ключевым.





Известно, что на заводе «БелДжи» есть сварочное и покрасочное производство, что должно обеспечивать 30% локализации.





— Тут есть один нюанс. Кто и как будет признавать локализацию, — сказал TUT.BY источник, знакомый с обсуждаемым вопросом. — Все шутят, что это за производство двигателей «Джили» за полмиллиона евро. На самом деле это крупноузловая сборка китайских моторов с коробкой передач. Конвейер «БелДжи» считается мелкоузловой сборкой. Будет ли такая локализация проблемой для поставок в Россию? Не думаю. Машины сейчас поставляются. Просто у каждого «рыльце в пушку». Беларусь не признала локализацию «АвтоВАЗа», а Россия не признает «БелДжи». Будет ли Россия добиваться эскалации конфликта, пока белорусские объемы небольшие? Скорее нет, чем да. Сейчас одни из самых популярных машин в Беларуси — это «Рено» и «Лада».





С 1 июля 2018 года для свободного обращения автомобилей на территориях государств — членов Таможенного союза (Россия, Беларусь, Каза тан, Армения, Кыргызстан) производство должно иметь операции по сварке и окраске кузова, а уровень локализации — от 50% (до этой даты — 30%). В реестре Евразийской экономической комиссии по локализации, обновлявшемся в феврале, лишь один российский автоконцерн — КамАЗ, один белорусский — МАЗ и шесть казахстанских. Если нет в списке, то в отношении таких поставщиков должны применяться фискальные меры, компании не будут иметь преференций при госзакупках.