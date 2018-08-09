С 30 июля по 1 августа сотрудники Россельхознадзора находились в Беларуси. Они провели проверки на предприятиях по производству шампиньонов на соответствие производимого объема грибов тому, что поставляется в Россию. Всего они посетили 9 предприятий.

По итогам проверки Россельхознадзор разрешил трем белорусским предприятиям Беларуси возобновить поставки шампиньонов. Ограничения сняты с СООО «БОНШЕ», Ф/Х «СОВ Агро-продукт» и ООО «Грибоедофф», где не было выявлено каких-либо нарушений и несоответствий.

Запрет на поставки продукции сохраняется в отношении КФК «Грибная страна», ООО «БелФрэшШамп», мощности производства которых не позволяют поставлять на российский рынок заявленный белорусской стороной объем грибов. Также ограничение продолжит действовать в отношении ОАО «Болетус», ООО «ФунгиБелПлюс» ООО «ЛОГАЛ-БИО», не имеющих мощностей по производству и хранению шампиньонов. Сейчас там ведутся строительно-монтажные работы, и производство грибов не осуществляется.





Также инспекторы Россельхознадзора выяснили, что КФХ «БелАгроГриб» производит шампиньоны только для реализации на внутреннем рынке Беларуси.