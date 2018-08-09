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Россельхознадзор снял запрет на ввоз шампиньонов с 3 белорусских предприятий

Россельхознадзор сообщил о результатах проверки белорусских производителей шампиньонов после того, как заподозрил их в реэкспорте продукции из Польши. Лишь трем из девяти проверенных предприятий разрешено возобновить поставки продукции в Россию.

С 30 июля по 1 августа сотрудники Россельхознадзора находились в Беларуси. Они провели проверки на предприятиях по производству шампиньонов на соответствие производимого объема грибов тому, что поставляется в Россию. Всего они посетили 9 предприятий.
 
По итогам проверки Россельхознадзор разрешил трем белорусским предприятиям Беларуси возобновить поставки шампиньонов. Ограничения сняты с СООО «БОНШЕ», Ф/Х «СОВ Агро-продукт» и ООО «Грибоедофф», где не было выявлено каких-либо нарушений и несоответствий.
 
Запрет на поставки продукции сохраняется в отношении КФК «Грибная страна», ООО «БелФрэшШамп», мощности производства которых не позволяют поставлять на российский рынок заявленный белорусской стороной объем грибов. Также ограничение продолжит действовать в отношении ОАО «Болетус», ООО «ФунгиБелПлюс» ООО «ЛОГАЛ-БИО», не имеющих мощностей по производству и хранению шампиньонов. Сейчас там ведутся строительно-монтажные работы, и производство грибов не осуществляется.

 
Также инспекторы Россельхознадзора выяснили, что КФХ «БелАгроГриб» производит шампиньоны только для реализации на внутреннем рынке Беларуси.
  

Телеграф
07:34 09/08/2018






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