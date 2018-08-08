Возобновить строительство «Газпром центра» в Минске планируют к концу года
Возобновить строительство многофункционального комплекса ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости в Минске планируется до конца 2018 года.
Об этом на пресс-конференции 8 августа сообщил глава комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко.
По его словам, сейчас завершаются проектные работы, восстановительные работы по свайному полю, подтверждаются расчеты, пишет БелаПАН.
Строительство «Газпром центрв» в Минске началось в 2015 году на месте снесенного для этого автовокзала «Московский». Изначально планировалось завершить строительство в 2018 году, но оно было законсервировано в конце декабря 2016 года.
18:27 08/08/2018
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