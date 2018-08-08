Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Атака на СМИ Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Возобновить строительство «Газпром центра» в Минске планируют к концу года

Возобновить строительство многофункционального комплекса ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости в Минске планируется до конца 2018 года.

 Об этом на пресс-конференции 8 августа сообщил глава комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко.
По его словам, сейчас завершаются проектные работы, восстановительные работы по свайному полю, подтверждаются расчеты, пишет БелаПАН.


Строительство «Газпром центрв» в Минске началось в 2015 году на месте снесенного для этого автовокзала «Московский». Изначально планировалось завершить строительство в 2018 году, но оно было законсервировано в конце декабря 2016 года.


18:27 08/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Секретные материалы из БЕЛТА
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o гарантиях китайцам, воскресшем...
Александр Федута
Не дождетесь...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё