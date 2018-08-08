Об этом на пресс-конференции 8 августа сообщил глава комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко.

По его словам, сейчас завершаются проектные работы, восстановительные работы по свайному полю, подтверждаются расчеты, пишет БелаПАН.









Строительство «Газпром центрв» в Минске началось в 2015 году на месте снесенного для этого автовокзала «Московский». Изначально планировалось завершить строительство в 2018 году, но оно было законсервировано в конце декабря 2016 года.



