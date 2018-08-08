Глава Нацбанка о ценах и отказе от доллара внутри страны

Нацбанк и МАРТ будут смягчать ценовые шоки





Нацбанк Беларуси стремится обеспечивать ценовую стабильность, отметил Председатель Правления Национального банка Павел Каллаур, пишет myfin.by





«Это не значит, что цены должны оставаться неизменными, но расти таким образом, чтобы обеспечивать устойчиво низкий темп инфляции», – сказал Председатель Правления Национального банка в интервью газете «Республика». По его словам, для достижения низкой инфляции регулятор использует систему инструментов денежно-кредитной политики и основной из них – ставка рефинансирования.





Глава Нацбанка также сообщил, что Нацбанк вместе с МАРТ сейчас вырабатывает механизмы для смягчения ценовых шоков на отдельные товарные группы.





«Идеально, чтобы контролируемые государством цены – на жилищно-коммунальные услуги, транспорт, связь и другие – увеличивались не больше, чем планируемая базовая инфляция», – полагает Павел Каллаур.





Население доверяет банковской системе





С 2014 года удалось решить ряд серьезных проблем, накопившихся от прошлых кризисов. Пожалуй, самое важное достижение – доверие населения к банковской системе, считает Павел Каллаур.





«Даже при замедлении экономического роста снижение срочных валютных вкладов физических лиц оказалось соразмерным со снижением их реальных располагаемых денежных доходов, а срочные рублевые вклады населения даже выросли на 23% за последние три с половиной года. За этот же период существенно снизились ставки на кредитном рынке, что повышает инвестиционные возможности белорусских предприятий. В июне средняя ставка по новым кредитам юридическим лицам в национальной валюте составила 11,28% годовых», – констатировал он.





«По нашим оценкам, на текущий момент денежно-кредитные условия, в том числе процентные ставки на кредитном и депозитном рынках, в целом являются нейтральными. И эту нейтральность будем стараться сохранить в ближайшей перспективе», – заявил глава Нацбанка.









Без фиксированного валютного курса





Говоря об отказе Нацбанка от фиксированного валютного курса, Павел Каллаур сказал:





«В необходимости перехода на плавающий курс сомнений не было. По крайней мере, внешние шоки абсорбируются за счет курсовых колебаний. Девальвационные риски не накапливаются, экономика развивается сбалансированно, сохраняются приемлемые условия для экспортеров. Результаты последних лет доказали правильность нашей позиции. Валютный рынок, финансовая система, банковская сфера стабильны, а курсовые риски для экономики находятся на приемлемом уровне».





Доля национальной валюты должна увеличиться





«Потери страны от долларизации значительны и сконцентрированы в области курсовых и инфляционных рисков. Затрудняет долларизация применять эффективные инструменты денежно-кредитной политики. В широкой денежной массе доля национальной валюты только 38%. Поэтому трансмиссионный механизм работает, но с серьезными искажениями», – констатировал Председатель Правления Нацбанка.





По его словам, регулятор совместно с Правительством в последние годы последовательно осуществляют мероприятия по максимальному уходу от использования валюты внутри страны.





«Из последних новаций – изменения в Налоговый кодекс, которые отменяют возможность уплаты практически любого налога в иностранной валюте. Важный шаг – работа над изменениями в Гражданский кодекс, предполагающими, что денежные обязательства в иностранной валюте будут возможны, только когда законодательство разрешает расчеты в ней», – напомнил Павел Каллаур.





Также предполагается установить исчерпывающий узкий перечень случаев использования валюты во внутренних расчетах с одновременным отказом от разрешительного порядка проведения таких операций для отдельных субъектов хозяйствования. Необходимо полностью отказываться от точечных преференций в области валютного законодательства, уверен глава Нацбанка.





Выработана согласованная с Министерством финансов позиция по ограничению эмиссии на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте. Причем для всех субъектов корпоративного сектора, включая банки. Такой подход уже поддержан правительством, сообщил Павел Каллаур.