Доллар на торгах на Московской бирже к 17:26 мск среды, 8 августа, подорожал почти на 1,2 рубля до почти 64,7 рубля. Евро - более чем на 1,3 рубля (до почти 75 рублей), передает ВВС





Индекс Мосбиржи к 17:42 мск упал на 1%, а индекс РТС - почти на 3%.





Список мер против России, которые предлагает принять группа американских сенаторов, был обнародован неделю назад и тоже спровоцировал спад на рынках. Один из его авторов - Линдси Грэм - окрестил их "санкциями из ада".





Будет ли в итоге принят этот документ и если да, то когда и в каком виде, остается неясным.









О чем написал "Коммерсант"?









В интернет-версии статьи можно скачать 103-страничный скан документа. Он был внесен в Конгресс 1 августа. На сайте полный текст по-прежнему отсутствует.





Би-би-си попросила подтвердить его подлинность сенаторов Линдси Грэма, Роберта Менендеса, Кори Гарднера и Бена Кардина, которые являются его авторами. Однако к моменту публикации на письма никто из них не ответил.





Парламент США ушел на каникулы до начала сентября.