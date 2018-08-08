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Полный текст американских "санкций из ада" обрушил российский рубль и фондовый рынок

Рубль и акции на российской бирже подешевели после статьи в газете "Коммерсант" о готовящихся санкциях США против России.

Доллар на торгах на Московской бирже к 17:26 мск среды, 8 августа, подорожал почти на 1,2 рубля до почти 64,7 рубля. Евро - более чем на 1,3 рубля (до почти 75 рублей), передает ВВС.

Индекс Мосбиржи к 17:42 мск упал на 1%, а индекс РТС - почти на 3%.

Список мер против России, которые предлагает принять группа американских сенаторов, был обнародован неделю назад и тоже спровоцировал спад на рынках. Один из его авторов - Линдси Грэм - окрестил их "санкциями из ада".

Будет ли в итоге принят этот документ и если да, то когда и в каком виде, остается неясным.


О чем написал "Коммерсант"?


В интернет-версии статьи можно скачать 103-страничный скан документа. Он был внесен в Конгресс 1 августа. На сайте полный текст по-прежнему отсутствует.

Би-би-си попросила подтвердить его подлинность сенаторов Линдси Грэма, Роберта Менендеса, Кори Гарднера и Бена Кардина, которые являются его авторами. Однако к моменту публикации на письма никто из них не ответил.

Парламент США ушел на каникулы до начала сентября.

18:00 08/08/2018






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