Полный текст американских "санкций из ада" обрушил российский рубль и фондовый рынок
Рубль и акции на российской бирже подешевели после статьи в газете "Коммерсант" о готовящихся санкциях США против России.
Доллар на торгах на Московской бирже к 17:26 мск среды, 8 августа, подорожал почти на 1,2 рубля до почти 64,7 рубля. Евро - более чем на 1,3 рубля (до почти 75 рублей), передает ВВС.
Индекс Мосбиржи к 17:42 мск упал на 1%, а индекс РТС - почти на 3%.
Список мер против России, которые предлагает принять группа американских сенаторов, был обнародован неделю назад и тоже спровоцировал спад на рынках. Один из его авторов - Линдси Грэм - окрестил их "санкциями из ада".
Будет ли в итоге принят этот документ и если да, то когда и в каком виде, остается неясным.
О чем написал "Коммерсант"?
В статье "Комплекс мер по сдерживанию Дональда Трампа", вышедшей в номере от 8 августа, газета пишет, что ей удалось ознакомиться с текстом законопроекта и пересказывает его содержание, отчасти повторяя то, что было известно ранее.
В интернет-версии статьи можно скачать 103-страничный скан документа. Он был внесен в Конгресс 1 августа. На сайте полный текст по-прежнему отсутствует.
Би-би-си попросила подтвердить его подлинность сенаторов Линдси Грэма, Роберта Менендеса, Кори Гарднера и Бена Кардина, которые являются его авторами. Однако к моменту публикации на письма никто из них не ответил.
Парламент США ушел на каникулы до начала сентября.
18:00 08/08/2018
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