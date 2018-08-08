Минфин хочет разместить гособлигации на Московской бирже

Коммерческие банки назначены организаторами, а Евразийский банк развития — соорганизатором размещения облигаций, которые планируется выпустить в 2018–2020 годах. Ценные бумаги предполагается номинировать в российских рублях, а размещать их — на Московской бирже, пишет select.by





Как сообщили в белорусском Минфине, параметры и сроки размещения облигаций будут установлены по согласованию с организаторами.





В Минфине подчеркнули, что выход на российский рынок осуществляется в целях диверсификации базы инвесторов и инструментов заимствования. У Беларуси уже есть опыт работы в РФ. Еще в 2010 году на Московской межбанковской валютной бирже были размещены двухлетние государственные облигации РБ на 7 млрд. российских рублей под 8,7% годовых. Тогда организаторами стали Альфа-банк, Газпромбанк и Сбербанк.









Стремясь выйти на внешние рынки заимствований, Минфин РБ забросил внутренний. Так, с 1 января по 31 июля 2018 года в РБ министерство реализовано валютных государственных долгосрочных облигаций в стране всего на 193,9 млн. долларов и 58,1 млн. евро. Большая часть данных ценных бумаг была продано через торговую систему Белорусской валютно-фондовой биржи: на 182,4 млн. долларов и 58,1 млн. евро.





Низкие объемы размещения связаны с тем, что Минфин и Нацбанк стремятся уменьшить доходность своих валютных облигаций, размещаемых на внутреннем рынке, чтобы не конкурировать с валютными депозитами банков, ставки по которым находятся на крайне низком уровне.





В результате спрос на валютные облигации Минфина и Нацбанка невелик и продолжает снижаться. Например, 31 июля на последнем аукционе по размещению облигаций Нацбанка, номинированных в долларах США и имеющих срок обращения, равный 1 году, спрос на них составил 22,1 млн. долларов против 29,3 млн. долларов на аукционе 17 июля. Фактический объем размещения достиг 12,2 млн. долларов против 17,8 млн. долларов. А средневзвешенная ставка выросла до 3,8842% годовых с 3,8368%.





Как сообщалось ранее, Беларусь также планирует разместить гособлигации и на китайском рынке.