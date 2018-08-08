В июне 2017 года Солигорский межрайонный отдел финансовых расследований получил сведения, что где-то в районе захоронили большую партию испорченных мясных консервов. Оперативники начали искать место захоронения и устанавливать должностных лиц мясокомбината, причастных к этому.





Следователям удалось найти захоронение испорченной тушенки, зарытой на глубине около 8 метров.





Проверка установила, что бухгалтерский учет предприятия на первый взгляд был в абсолютном порядке. Но финансовая милиция выявила недостачу консервных банок, которые используются для изготовления тушенки. После этого специалисты стали анализировать порядок производства, учета и движения готовой продукции и т.д.





Оказалось, что на мясокомбинате придумали схему, которая позволяла несколько лет не отражать в документах недостачу продукции и сырья. Перед годовой инвентаризацией на предприятии оформляли фиктивные документы, по которым уничтоженная продукция отправлялась могилевской коммерческой организации. А после этого на предприятии проводили изготовление неучтенной продукции взамен уничтоженной.





Работники финансовой милиции документально зафиксировали уничтожение более 147 тысяч банок мясных консервов.





На сотрудников мясокомбината завели уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями.





Ущерб от преступных действий оценен в 297 тысяч рублей.