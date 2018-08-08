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Инвестор обещает завершить проектирование объекта на месте Червенского рынка в срок

В октябре истекает двухлетний срок, предоставленный на проектирование объекта на месте Червенского рынка, сообщил на пресс-конференции 8 августа председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

– Буквально на прошлой неделе мы встречались с инвестором – компанией «Сильвер Капитал», есть их заверения, что к октябрю планируется завершить проектирование, получить заключения экспертизы и выйти на площадку в начале следующего года, – уточнил Д. Гуриненко. – Но у нас есть сомнения, что в оставшееся время инвестор успеет выполнить намеченное. По объекту еще нет заключения комитета архитектуры и градостроительства, а времени осталось мало.

Как уточнил Д. Гуриненко, если сроки, отпущенные на проектирование, не выдержаны, то они не продлеваются. В этом случае назначается новый аукцион.

12:37 08/08/2018






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