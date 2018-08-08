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Илон Маск задумал выкупить Tesla

Основатель Tesla Илон Маск допустил возможность выкупить акции компании за 420 долларов за штуку и превратить предприятие из публичного в частное.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, об этом во вторник, 7 августа, он написал в Twitter.

«Думаю вывести Tesla с биржи при 420 долларах [за акцию]. Финансирование обеспечено», - отметил бизнесмен.

Один из пользователь спросил Маска, серьезно ли говорит, на что тот ответил утвердительно.

После этого поста акции компании подскочили более чем на 7 процентов - до 367,25 доллара за акцию.

Ранее, 2 августа, сообщалось, что за два квартала 2018 года Tesla понесла рекордные убытки из-за запуска производства Model 3.

Она начала сборку новой модели в июле 2017 года.


Компания позиционирует автомобиль как массовый: его стоимость начинается от 35 тысяч долларов, в то время как Model S стоит от 75 тысяч до 100 тысяч долларов, Model X - от 80 тысяч.




08:50 08/08/2018






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