Илон Маск задумал выкупить Tesla

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, об этом во вторник, 7 августа, он написал в Twitter.





«Думаю вывести Tesla с биржи при 420 долларах [за акцию]. Финансирование обеспечено», - отметил бизнесмен.





Один из пользователь спросил Маска, серьезно ли говорит, на что тот ответил утвердительно.





После этого поста акции компании подскочили более чем на 7 процентов - до 367,25 доллара за акцию.





Ранее, 2 августа, сообщалось, что за два квартала 2018 года Tesla понесла рекордные убытки из-за запуска производства Model 3.





Она начала сборку новой модели в июле 2017 года.









Компания позиционирует автомобиль как массовый: его стоимость начинается от 35 тысяч долларов, в то время как Model S стоит от 75 тысяч до 100 тысяч долларов, Model X - от 80 тысяч.











