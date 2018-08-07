Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти

Об этом говорится в новом квартальном обзоре экономики страны, подготовленном Белорусским экономическим исследовательско-образовательным центром (BEROC).





Как отмечается в обзоре, на фоне скудности перспектив экономического роста, власти активно ищут пути их улучшения. Постепенно концепция «двух параллельных» экономик превращается в генеральную линию.





На взгляд экспертов BEROC, данная концепция предполагает, что экономический рост будет генерироваться преимущественно в «новой» экономике с высокой производительностью, тогда как задачей «старой» экономики становится выживание с выполнением социальных функций.





План индустриализации





«В 2018 году в рамках курса на создание «новой» экономики возник «план новой индустриализации регионов». Этот план рассматривает проблему дефицита производительности в стране через призму регионального неравенства. Де-факто он указывает на то, что в рамках существующей экономической модели в большинстве регионов имеет место дефицит источников роста: на местном уровне не генерируются новые идеи и проекты, частные инвесторы редко запускают свои проекты в малых городах и сельской местности. Целью данного плана власти видят создание «портфеля инвестиционных проектов и предложений» в регионах», - говорится в обзоре.





Однако, на взгляд экспертов, пока остается непонятным какими механизмами будет сформирован такой портфель. Существуют опасения, что государство может продолжить руководствоваться принципом «назначения чемпионов» и исходить из того, что четкое планирование и госинвестиции являются залогом экономического развития.





«Это грозит обернуться повторением сценария модернизации: запуском «сверху» волюнтаристских инвестпроектов, которые окажутся неэффективными и приведут к накоплению новых долгов. Кроме того, вызывает опасения закрытость и непрозрачность процесса подготовки плана индустриализации. Такой подход вряд ли сочетается с задачами стимулирования «низовых» инноваций, генерирования новых идей и привлечения инвесторов», - говорится в обзоре.





"Великий камень" новой экономики





По мнению экономистов BEROC, еще одним звеном «новой» экономики можно считать проект индустриального парка «Великий камень». Распространенным опасением в его отношении является то, что он преимущественно ориентирован на интересы Китая, а для белорусской экономики станет своего рода анклавом, не генерируя значительных позитивных внешних эффектов.





В 2018 году власти интенсифицировали усилия по повышению привлекательности проекта для европейских и сских фирм. В частности, было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Администрацией парка, его Управляющей компанией и ЕБРР. Это соглашение может усилить географическую диверсификацию в векторе развития парка, что соответствует интересам Беларуси.





Кроме того, белорусская сторона пытается достигнуть соглашения о преференциях для резидентов парка в поставках продукции на китайский рынок.





Как полагают экономисты, такие действия внушают определенный оптимизм относительно перспектив развития парка, особенно на фоне просматривающейся тенденции роста числа резидентов парка.