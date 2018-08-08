Минск готовится к судебному спору с российской компанией

15 ноября 2017 года «Манолиум Процессинг» уведомил власти Беларуси об арбитраже, и с этого момента началось арбитражное разбирательство между российским инвестором и Республикой Беларусь, поясняли TUT.BY в юридической компании Baker&McKenzie, которая действует в интересах «Манолиум Процессинга».





Требования российской компании предъявлены на основании Договора о ЕАЭС в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. Был сформирован состав арбитров. Один назначен российской стороной, Станимир Александров (Болгария), второй — Беларусью, Бриджит Штерн (Франция), третий, председатель — был согласован первым и вторым арбитрами — Хуан Фернандес-Арместо (Испания). Они имеют обширный опыт разрешения инвестиционных споров между инвесторами и государствами.





В конце апреля 2017 года российская компания направила правительству Беларуси доарбитражное уведомление, дающее возможность руководству страны в течение полугода найти решение возникшей проблемы. Как следовало из документа, убытки в форме упущенной выгоды оценены в 171 млн долларов, «экспроприация коммунального объекта» — почти в 37 млн долларов.





«Манолиум Процессинг» построила в Минске троллейбусное депо, но не получила за него компенсацию. Как считали белорусские власти — ввиду срыва заявленного инвестдоговора в центре Минска.



