Заявка на транспорт газа через Украину по ужгородскому коридору на вторник заявлена на уровне 127 млн куб. м, что на 14% ниже, чем факт прокачки понедельника - 147 млн куб. м. Ближайшие ремонтные работы на Украине на ужгородском коридоре начнутся только 14 августа. В России никаких аварий в центральной части России не было, ремонтов не производится, сообщили "Интерфаксу" российские газовики.





Кроме того, в понедельник поставки газа в Германию по газопроводу "Ямал-Европа" (именно он проходит через Беларусь) снизились на 12% - до 77 млн куб. м с 88 млн куб. м в воскресенье. При том, что ближайшее ограничение работы этого газопровода в связи с ремонтными работами запланировано только на 8 августа на одни сутки, сообщает газотранспортная компания Gascade.





На сайте "Газпрома" в разделе REMIT, где компания раскрывает данные об объемах транзита и обстоятельствах его изменения, комментарии на этот счет отсутствуют.



