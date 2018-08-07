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Лукашенко легализовал в Беларуси онлайн-казино

В Беларуси легализован такой вид деятельности, как организация и проведение азартных игр в интернете посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино). Это следует указ № 305 «О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса», сообщает пресс-служба президента Беларуси. Александр Лукашенко подписал документ 7 августа.


Для этого установлены особенности лицензирования и налогообложения данной деятельности, а также определены требования и условия. В частности, осуществление ее только на основании специального разрешения (лицензии); наличие гарантийного депозита на специальном счете, который будет использоваться для обеспечения выплаты выигрышей и расчетов с бюджетом в случае финансовой несостоятельности организатора азартных игр в сети Интернет; предоставление налоговым органам удаленного доступа к виртуальному игорному заведению и подключение такого заведения к специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса; проведение идентификации физических лиц — посетителей виртуальных игорных заведений.

Кроме того, в целях минимизации вредных последствий участия в азартных играх увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 до 21 года. Введен запрет для посетителей игорных заведений предоставлять другим игрокам денежные средства для участия в азартной игре, а для организаторов азартных игр закреплена обязанность устанавливать системы видеонаблюдения в игорных заведениях, фиксирующие всех посетителей и выплату им денежных средств.

Указ «позволит минимизировать отток денежных средств за рубеж за счет ограничения доступа граждан, находящихся в республике, к участию в азартных играх, организуемых и проводимых на сайтах, расположенных вне национального сегмента интернета», говорится в сообщении.

Сегодня также увидел свет указ № 309, который совершенствует порядок осуществления лотерейной деятельности в Беларуси.

Предусмотрено увеличение допустимого размера призового фонда для электронных лотерей до 95% от общего объема принятых лотерейных ставок. Эта мера направлена на обеспечение благоприятных условий для организации и проведения электронных лотерей, увеличение объемов реализации лотерейной продукции и, как следствие, денежных поступлений в бюджет для финансирования мероприятий социального характера.

Кроме того, внесены изменения в определение «комбинированная лотерея», что обеспечит его однозначное толкование и исключит неопределенность применения на практике, говорится в сообщении пресс-службы президента.


21:54 07/08/2018






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