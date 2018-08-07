Что делать с излишками электроэнергии? Задачку подогнали под ответ

В частности, утвержден межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года.





Планируемый объем увеличения использования электроэнергии к 2026 году составит 3,38 млрд кВт∙ч, в том числе: 1,78 млрд кВт∙ч — в результате установки электрокотлов в организациях, входящих в состав «Белэнерго»; 1,6 млрд кВт∙ч — в результате реализации мероприятий межотраслевого комплекса мер.





Что это за меры? В частности, речь идет о техническом переоснащении производства и запуске новых мощностей на промышленных и нефтеперерабатывающих заводах-гигантах, электрификации участков дорог и освещении магистралей, а также комплексе мероприятий в системе ЖКХ, следует из постановления № 579.





На реализацию этих мер требуется порядка 7,7 млрд рублей, включая 335,02 млн рублей бюджетных средств. Остальные 7,39 млрд рублей — это кредиты, займы и собственные средства предприятий. Бюджетное финансирование предусмотрено в рамках принятых соответствующих госпрограмм и решений главы государства, отметили в пресс-службе Совмина.





В документе также говорится, что окончательное решение об экономической целесообразности модернизации некоторых котельных «будет приниматься по итогам разработки технико-экономического обоснования после определения стоимости работ по строительству и реконструкции электрических сетей и подстанций, необходимых для обеспечения электроснабжения объекта».





Напомним, в 2017 году потребление электроэнергии в Беларуси составило почти 37 млрд кВт⋅ч, в том числе импорт — 2,7 млрд кВт⋅ч. В нынешнем году страна отказалась от импорта.





Два реактора БелАЭС в 2020 году будут производить 18 млрд кВт⋅ч. Правда, в правительстве надеются, что к этому времени потребление электроэнергии в стране вырастет до 39,9 млрд кВт⋅ч в год и атомная энергетика займет в общем энергобалансе страны 45%.









По оценкам ученых Национальной академии наук, многие белорусские отрасли имеют потенциал замещения газа и других видов топлива на электроэнергию, который в совокупности оценивается в 11 млрд кВт⋅ч в год. Но для этого нужно провести модернизацию.



