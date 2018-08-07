Романтический купидон со всего размаха столкнулся с шершавой реальностью в виде бобруйской налоговой инспекции, которая решила, что свадьба – лучшее место для проверки тамады, фотографов, видеооператоров, декораторов, дизайнеров, артистов, музыкантов, танцоров и прочей «свадебной обслуги» на предмет заблаговременной уплаты единого налога, пишет Бобруйский интернет-портал bobr.by.





Началось все с того, что в кафе, рестораны, усадьбы и прочие площадки, в которых традиционно принято проводить свадьбы, пришел документ из налоговой, в котором владельцев обязывали контролировать уплату налога у тех, кто работает на свадьбах.









Естественно, делать это владельцы не спешили, понимая, что это грозит им не только головной болью, но и потерей клиентов. В качестве аргумента многие сослались на то, что заключают договор только с заказчиками – молодоженами, а уж кого те приведут – профессионального фотографа или попросят «нажать кнопку» соседа – это уже их личное дело, и знать об этом они не могут и не обязаны.





Однако и в налоговой отступать не захотели и потребовали от владельцев площадок предоставить графики запланированных свадеб и контакты молодоженов.





То есть, не исключено, что искать неплательщиков теперь будут непосредственно «на месте преступления» (благо, графики имеются). Можно себе только представить, как обрадуются таким незваным гостям участники свадьбы.





Впрочем, налоговикам не следует останавливаться на полпути. В конце концов, где еще, как ни на свадьбе, собирается такое количество народа? Можно ведь не только фотографа с тамадой проверить, но всех гостей. Например, выяснить, откуда у родителей молодоженов деньги на торжество или заглянуть в самые толстые конверты на предмет соответствия подарка и дохода их дарителей, а можно параллельно еще и собрать налог с того, что подарят в чулке на мальчика и девочку.





Да что свадьбы — вокруг масса мероприятий, где можно разгуляться налоговой. Юбилеи, крестины, похороны, в конце концов. Работы — поле непаханое.







