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Мининформ ограничил доступ к еще 17 сайтам

Все заблокированные порталы рекламировали предоставление "денег в долг", "кредитов" и других финансовых услуг.

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 17 интернет-сайтам за ненадлежащую рекламу, сообщили во вторник на сайте ведомства.
Мининформ может ограничивать доступ к интернет-сайтам на основании уведомлений других органов исполнительной власти, если ресурсы нарушают действующее законодательство.

Так, 7 августа ведомство на основании уведомления администрации Ленинского района заблокировало доступ к ресурсу vdolg-vam24.xyz — за ненадлежащую рекламу.

Также на основании уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли решением от 31 июля заблокировали 16 похожих ресурсов: dam-dengi-v-dolg-minsk.com, dam-vam.cash, zaimy.top, get7h24.ru, dengivdolg.site, dam-zaim.top, vot-vash.cash, credit-na-ryki.com, do-zarp.com, money-gold.loan, easymoney.by, dengi-kredit.tilda.ws, dam-vam-dengi.com, zaumi.by2.by, dengidam.by и в-долг-деньги.бел.


По данным Мининформа, посредством этих сайтов в нарушение порядка распространялась реклама о предоставлении микрозаймов неограниченному кругу лиц, пишет sputnik.by


19:44 07/08/2018






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