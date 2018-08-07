Как белорусу открыть счет за границей

Однако чтобы открыть счет в иностранном банке, гражданам нашей страны необходимо получить разрешение Нацбанка. Myfin.by разбирался, как это сделать.





Необходимость разрешения регулятора на открытие счета за рубежом предусматривает статья 19 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», а также Инструкция о порядке выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования.





В Нацбанк – заявление и ходатайство





Счета за границей могут открываться как в иностранной валюте, так и в белорусских рублях, как в банках, так и иных кредитных организациях.





Чтобы получить разрешение на открытие счета за границей, в Нацбанк нужно предоставить:





- письменное заявление-ходатайство в произвольной форме;

- копию документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство).





Порядок составления заявления указан на официальном сайте Нацбанка. В заявлении должны быть указаны:





- личные данные гражданина;

- экономическое обоснование операции;

- согласие физического лица на представление документов;

- цель открытия счета;

- планируемый режим счета;

- местонахождение и наименование банка-нерезидента, в котором планируется открытие счета.





Для открытия непосредственно счета в иностранном банке достаточно прийти туда с паспортом.





Если живешь в Беларуси, но счет за рубежом необходим





В том случае, если гражданин Беларуси не проживает за границей, но все равно хочет открыть счет в иностранном банке, для получения разрешения регулятора может также понадобиться копия документа, удостоверяющего личность, а также специальное заявление.





Решающим фактором станет в таком случае обоснование необходимости открытия счета за рубежом.





Помимо заявления также могут понадобиться и иные документы, которые помогут доказать, что счет за границей действительно нужен (возможно, очень часто или подолгу навещаете родственников за рубежом).





Четкого механизма действий и конкретных документов для таких ситуаций нет. Нацбанк будет принимать решение с учетом особенностей каждого обращения.





Когда разрешение регулятора не нужно





Обращаться в Нацбанк за разрешением не нужно в следующих случаях:





- если вам нужно открыть в зарубежном банке счет по учету кредитных операций в иностранной валюте и в белорусских рублях;





- если планируете находиться за рубежом в течение длительного срока. В этом случае нужно иметь доказательство на тот случай, если вашими доходами из-за рубежа заинтересуется налоговая инспекция.





В качестве доказательства долгосрочного пребывания в другой стране может выступить вид на жительство, разрешение на временное пребывание за границей или долгосрочная виза.





Даже если просто часто ездить за рубеж по многоразовой шенгенской визе, будет учитываться непрерывность пребывания за границей. Но при этом виза может быть любой: и рабочей, и учебной, и обычной туристической.









Когда счет за границей нужно закрыть





Как только удастся получить разрешение на открытие счета за границей, Национальный банк отправит копию документа в налоговые органы по месту регистрации гражданина.





Поэтому если гражданин Беларуси просто возвращается на родину погостить ненадолго, то со счетом ничего делать не нужно.





Но как только возвращение в Беларусь будет окончательным, а счет в заграничном банке не закрыт – счет станет уже нелегальным.





Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Нацбанка предупреждает: по окончании нахождения за границей физическое лицо обязано закрыть счет и перевести остаток средств в Беларусь, либо ввезти с соблюдением таможенных правил полученные за границей валютные ценности в Беларусь, либо получить разрешение Национального банка на открытие счета в банке-нерезиденте.





А если не закрыть?





Каждый случай нарушения рассматривается налоговыми органами в индивидуальном порядке. Однако если, например, на таком счете в банке размещены денежные средства в виде зарплаты, стипендии или переводы от близких родственников, то у налоговых органов не будет к счету претензий.





В любом другом случае нужно уплатить с дохода подоходный налог (13% суммы дохода).





Кроме того на физлицо может быть возложена административная ответственность за нарушение условий, указанных в разрешении Нацбанка на открытие счета: штраф в размере от 5 до 35 базовых величин – это от 122,5 до 857,5 рублей.