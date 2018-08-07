Россияне бросились покупать доллары

Наибольшие изменения в плане валютных предпочтений россиян произошли весной. Санкции США против "РусАла" и падение курса рубля в апреле подтолкнули инвесторов к покупке долларов. При этом многие не растерялись уже в "черный понедельник" 9 апреля и "черный вторник" 10 апреля, пишет URA.RU, быстро скинув ослабевший рубль.





Кроме санкций США, уже действующих в отношении России и еще обсуждаемых, на интересы российских финансистов повлияла негативная динамика развивающихся рынков на фоне благоприятной американской экономической статистики и повышение ставок ФРС. Все это идет не на пользу рублю.



