Facebook просит банки поделиться данными клиентов
Соцсеть Facebook обратилась к крупным банкам США с просьбой поделиться подробной финансовой информацией о клиентах. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на WSJ.
Издание уточняет, что данные нужны соцсети для запуска новых услуг и углубления взаимодействия с пользователями.
Финансовая информация банков включает данные о карточных операциях и сальдо платежных балансов.
Издание уточняет, что Facebook предложил JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co, Citigroup и US Bancorp обсудить потенциальные предложения для клиентов в Facebook Messenger.
Facebook заверил, что не будет использовать данные банка для рекламного таргетинга и делиться ими с третьими сторонами, пишет liga.net
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12:05 07/08/2018
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