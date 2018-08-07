Facebook просит банки поделиться данными клиентов

Издание уточняет, что данные нужны соцсети для запуска новых услуг и углубления взаимодействия с пользователями.





Финансовая информация банков включает данные о карточных операциях и сальдо платежных балансов.





Издание уточняет, что Facebook предложил JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co, Citigroup и US Bancorp обсудить потенциальные предложения для клиентов в Facebook Messenger.



