Кому и сколько в этом году Беларусь заплатила по долгам
Погашение внешнего государственного долга Беларусью с начала 2018 года составило 1 млрд 235,1 млн. долларов.
Об этом говорится в аналитическом обозрении "Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь" за январь – май 2018 года", подготовленном Нацбанком.
Больше всего - 800 млн. долларов США - составили платежи правительства по еврооблигациям.
Далее выплачиваемые суммы по белорусским долгам распредилились так:
- 179,3 млн. долларов США - банкам Китайской Народной Республики;
- 137,1 млн. долларов США - правительству Российской Федерации;
- 88,3 млн. долларов США - Евразийскому фонду стабилизации и развития;
- 29,3 млн. долларов США - Международному банку реконструкции и развития.
Самыми необременительными выплатами оказались суммы в 700 тыс. долларов – Соединенным Штатам Америки и в 400 тыс. долларов - Европейскому банку реконструкции и развития и Северному инвестиционному банку, пишет thinktanks.by
11:57 07/08/2018
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