Кому и сколько в этом году Беларусь заплатила по долгам

Об этом говорится в аналитическом обозрении "Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь" за январь – май 2018 года", подготовленном Нацбанком.





Больше всего - 800 млн. долларов США - составили платежи правительства по еврооблигациям.





Далее выплачиваемые суммы по белорусским долгам распредилились так:





- 179,3 млн. долларов США - банкам Китайской Народной Республики;

- 137,1 млн. долларов США - правительству Российской Федерации;

- 88,3 млн. долларов США - Евразийскому фонду стабилизации и развития;

- 29,3 млн. долларов США - Международному банку реконструкции и развития.









Самыми необременительными выплатами оказались суммы в 700 тыс. долларов – Соединенным Штатам Америки и в 400 тыс. долларов - Европейскому банку реконструкции и развития и Северному инвестиционному банку, пишет thinktanks.by



