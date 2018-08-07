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Кому и сколько в этом году Беларусь заплатила по долгам

Погашение внешнего государственного долга Беларусью с начала 2018 года составило 1 млрд 235,1 млн. долларов.

Об этом говорится в аналитическом обозрении "Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь" за январь – май 2018 года", подготовленном Нацбанком. 

Больше всего - 800 млн. долларов США - составили платежи правительства по еврооблигациям.

Далее выплачиваемые суммы по белорусским долгам распредилились так: 

- 179,3 млн. долларов США - банкам Китайской Народной Республики; 
- 137,1 млн. долларов США - правительству Российской Федерации; 
- 88,3 млн. долларов США - Евразийскому фонду стабилизации и развития; 
- 29,3 млн. долларов США - Международному банку реконструкции и развития.


Самыми необременительными выплатами оказались суммы в  700 тыс. долларов – Соединенным Штатам Америки и в 400 тыс. долларов - Европейскому банку реконструкции и развития и Северному инвестиционному банку, пишет thinktanks.by


11:57 07/08/2018






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